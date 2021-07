8 metode de prevenire a simptomelor prezbiopiei pe smartphone-uri

Despre ecranele smartphone-urilor s-a spus ca nu difera cu mult de monitoare, cand vine vorba despre impactul luminii albastre emise de acestea asupra ochilor utilizatorilor. Expertii au ajuns la concluzia ca prezbiopia smartphone-urilor devine din ce in ce mai frecventa an de an, iar oamenii ar putea fi ingrijorati ca pot avea ochii incetosati.Tinerii din ziua de azi au tendinta de a-si folosi ochii nu numai pentru studiu pe calculator, ci si pe jocuri si smartphone-uri. Datele clinice arata ca la tineri, mai ales la copii, a crescut si rata miopiei, din cauza expunerii la lumina albastra, emisa de ecranele digitale (cum este calculatorul sau smartphone-ul).Lumina albastra produce oboseala oculara, ea are tendinta de a minimaliza contrastele si poate declansa sindromul de oboseala oculara digitala, ce se manifesta prin simptome de mancarime, durere la ochi, probleme cu focalizarea.Mai multe studii sugereaza si faptul ca lumina albastra produce afectiuni grave la nivelul retinei, daca expunerea ochilor la device-uri electronice se face o perioada indelungata de timp. Studiile arata ca oamenii pot suferi de prezbiopie, astigmatism, miopie si degenerare maculara - boli care apar si odata cu inaintarea in varsta.Cercetatorii spun ca sindromul de vedere computerizata (CVS) apare la oameni mai ales din cauza folosirii mult timp a calculatorului. Simptomele acestui sindrom (dureri de cap, dureri de gat, pierderea acuitatii vizuale) apar insa si din cauza utilizarii prelungite a smartphone-ului.Unii oameni pot avea si simptome de prezbiopie, care ii ingrijoreaza:* Au ochii mai obositi decat inainte* Simbolurile de pe ecranul smartphone-ului par neclare* Le este dificil sa citeasca anumite lucruri in locuri slab iluminate* Se concentreaza mai greu atunci cand privesc liber obiectele apropiate sau indepartate* Este posibil sa nu poata focaliza imediat imaginea (aceasta pare a fi neclara) cand se uita departe de ecranul smartphone-ului si privesc in departare* Simt dureri de cap, de gat si de umeri.Vestea buna, in cazul acestor simptome ale prezbiopiei smartphone-ului, este ca in general nu dureaza mult, ele pot fi ameliorate prin odihna, printr-o noapte de somn odihnitor.Unii oameni dezvolta simptome ale prezbiopiei mai devreme decat altii, chiar si la varsta de 20-30 de ani. Totusi, o astfel de tulburare oculara apare de regula dupa varsta de 40 de ani, odata cu imbatranirea naturala a ochilor. Lumina albastra insa poate declansa aparitia prematura a prezbiopiei, sau poate agrava simptomele unei probleme oculare deja instalate.Prevenirea simptomelor se poate face astfel:1. Odihna este importanta pentru sanatatea ochilor. Somnul suficient poate preveni prezbiopia smartphone-urilor si reduce simptomele ei.2. Incalzirea zonei din jurul ochilor cu palmele, dimineata, ajuta la relaxarea muschilor ciliari, fapt ce poate preveni boala.3. Consumul de alimente ce contin luteina (care absoarbe lumina ce afecteaza ochii) ajuta in mentinerea sanatatii ochilor si prevenirea bolilor oculare. Surse de luteina sunt spanacul si in general legumele verzi si galbene.4. Consumul de alimente cu antocianine (struguri negri, afine) poate ajuta in prevenirea simptomelor de oboseala oculara si vedere incetosata.5. Oamenii trebuie sa fie atenti la modul in care isi folosesc smartphone-ul, nu trebuie sa exagereaze. Obiceiul de a derula rapid paginile si aplicatiile pe ecranul smartphone-ului si de a-l urmari cu ochii poate cauza prezbiopie.6. Privitul mult timp la smartphone de aproape produce oboseala ochilor. Pentru a evita asta se recomanda oamenilor sa tina smartphone-ul la o distanta de 30 cm de ochi.7. Oamenii ar trebui sa faca cate o pauza la fiecare ora, pentru a-si odihni ochii.8. Lumina albastra poate fi o povara pentru ochi, de aceea este indicata reducerea efectelor ei nocive prin diminuarea luminozitatii ecranului smartphone-ului, prin setari speciale. De asemenea, ajuta si purtarea de ochelari de protectie impotriva luminii albastre. Exista si ochelari de lectura care au un rol important in reglarea focalizarii si care previn solicitarea excesiva a muschilor ciliari.Aici puteti afla mai multe aspecte despre prevenirea simptomelor prezbiopiei pe smartphone-uri si alte device-uri electronice, cu ajutorul ochelarilor de calculator.