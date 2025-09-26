Afla cum sa stimulezi cresterea parului

Autor: Andreea Ghinea
Marti, 23 Noiembrie 2010, ora 19:41
12211 citiri
Afla cum sa stimulezi cresterea parului
Foto: Buzzle

Indiferent de schimbarile in materie de moda, parul lung a fost, este si va fi considerat mereu elegant.

Multe femei isi doresc sa aiba parul lung, insa acest lucru nu este foarte usor de obtinut, mai ales in aceste zile in care stresul afecteaza intregul organism. In primul rand cresterea parului poate fi stimulata combinand ingrijirea corecta a sa cu o dieta echilibrata.

Parul lung, gros si lucios este un semn de sanatate. Pe de alta parte, parul uscat si deteriorat, precum si caderea excesiva a parului sunt semne ca ceva este in neregula cu organismul tau.

Cheia pentru simularea parului este o dieta echilibrata, dar si folosirea unor produse naturale cunoscute ca fiind miraculoase. Curatarea si hidratarea sunt primele doua lucruri pe care le poti face pentru stimularea cresterii parului, te sfatuieste Buzzle.

Parul uscat si cret este mult mai dificil de ingrijit decat cel gras si necesita mai mult timp pentru a avea grija de el. Cu toate acestea, indiferent de tipul parului acesta trebuie sa fie curatat, deoarece atunci cand porii sunt infundatii, cresterea este incetinita.

In acelasi timp trebuie sa ai grija si daca parul este uscat sa nu il speli in fiecare zi. In acest caz trebuie sa folosesti un sampon special pentru par uscat si il poti hidrata cu ulei de masline.

De asemenea, uleiul de nuca de cocos sau cel de migdale pot fi folosite cu incredere. Aceste tipuri de ulei sunt bogate in vitamina E, necesara pentru cresterea parului. Trebuie doar sa il aplici cand este cald pe par si sa il lasi sa actioneze peste noapte.

Masarea scalpului este esentiala in stimularea cresterii parului, deoarece imbunatateste circulatia sangelui. Maseaza scalpul cu miscari circulare si foloseste ulei de masline, de nuca de cocos sau de migdale. De asemenea, uleiurile esentiale de rozmarin, levantica sau musetel pot fi folosite.

Nu ai cum sa te astepti sa iti creasca parul mai repede atunci cand nu urmezi o dieta echilibrata. Asta inseamna ca trebuie sa consumi alimente bogate in vitamina A, B3, B5, B6, B12, C si E. Pentru a avea parte de aceste vitamine trebuie sa consumi somon, legume verzi, fasole, oua, nuci, cereale integrale, morcovi, carne de pasare si produse din soia.

