Alimentatia dezordonata. Cauze, efecte, remedii

Luni, 15 Februarie 2010, ora 08:41
6539 citiri
Alimentatia dezordonata. Cauze, efecte, remedii
Foto: news.stanford.edu

Mananci in fuga, sari peste micul dejun sau orele petrecute la serviciu te fac uneori sa uiti de masa de pranz sau de cina. Insa, exista si cazuri in care, pe fond nervos, mesele zilnice sunt tot mai numeroase si astfel apar dezechilibre in alimentatie.

Toate aceste dereglari au repercursiuni grave asupra organismului tau, care va fi slabit si lipsit de forta. Apar cu preponderenta la femei, iar efectele lor sunt aparitia anorexiei sau bulimiei, informeaza home-remedies-for-you.com.

Daca anorexia apare pe fondul infometarii si alimentatiei saracacioase in calorii, bulimia este caracterizata de mesele dezordonate, in toate momentele zilei. Pofta excesiva de mancare este caracterizata prin absenta starii de satietate. Astfel, alimentele consumate nu sunt satisfacatoare, tocmai de aceea apare nevoie de a consuma tot mai mult.

Anorexia atrage dupa sine deshidratarea totala si generala a organismului. Persoanele anorexice sunt foarte slabe, au tenul uscat, crapat, dezhidratat, firul de par se subtiaza, constipatiile sunt foarte frecvente, tensiunea arteriala scade brusc si de aici pot aparea ametelile si starile de confuzie.

Excesul in alimentatie conduce la kilograme in plus, balonari, oboseala, deteriorarea danturii, salivatie in exces si episoade dese de anxietate. Pofta excesiva de mancare are simtome similare, iar senzatia de satietate va intarzia sa apara indiferent cat de multe alimente vom consuma.

Persoanele care au o alimentatie deficitara sunt predispuse depresiilor si atacurilor de panica. Va aparea astfel sentimentul de vina pentru alimentatia bogata sau lipsa ei si astfel, persoanele care resimt aceste simptome se izoleaza, sufera complexe si niciodata nu sunt multumite de ele.

Specialistii americani considera ca dereglarile in alimentatie apar de cele mai multe ori pe fondul instabilitatii psihice. Tocmai de aceea nu exista un tratament medicamentos special pentru tratarea lor. Exista insa tratamente specifice pentru limitarea poftei de mancare sau dimpotriva, pentru stimularea ei.

Pentru a recapata echilibrul organismului, nutritionistul este cel mai bun remediu. El va recomanda dieta potrivita fiecarei afectiuni, in functie de severitatea ei si starea generala a organismului.

Este nevoie insa si de aportul persoanei care sufera aceste dereglari, fie prin controlul atent al alimentatiei fie prin stimularea apetitului. Pentru acestea, activitatile de miscare si cele care ne fac placere sunt vitale pentru redarea tonusului afectiv, principala modalitate de a trata dereglarile in alimentatie.

Suportul persoanelor dragi este vital pentru a depasi aceasta problema. Mai mult, respectarea stricta a dietei nutritionistilor este cel mai important lucru in restabilirea echilibrului alimentar.

Hidratarea si aportul de vitamine sunt foarte importante, indiferent de tipul afectiunii. Consuma fructe la micul dejun sau dupa doua ore de la mesele principale. Fii increzator in dieta ta si adopta o atitudine pozitiva .

In doar cateva luni poti scapa de aceasta problema, dar numai dupa ce dieta ta a adevenit un adevarat stil de viata, la care nu vei renunta nici dupa ce problema s-a rezolvat.

România riscă un vecin ostil. Analist: „Narativele AUR sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova”
România riscă un vecin ostil. Analist: „Narativele AUR sunt corelate perfect cu cele ale partidelor pro-ruse din Moldova”
Consultantul politic Cristian Hrițuc, cu experiență în campanii electorale din România și Republica Moldova, spune că propaganda politică internă și regională poate influența...
CNA va solicita președintelui Nicușor Dan să introducă educația media în strategia privind securitatea națională. „Suntem vulnerabili”
CNA va solicita președintelui Nicușor Dan să introducă educația media în strategia privind securitatea națională. „Suntem vulnerabili”
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregătește o solicitare către președintele Nicușor Dan pentru ca educația media să fie...
#bulimie remedii cauze, #anorexie simtome remedii, #dereglari alimentatie remedii , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Romanul de 2.800.000Euro s-a intors! Urmeaza inca o veste importanta
ObservatorNews.ro
Delicatesele cu care apicultorii romani s-au reinventat. Preturile variaza pentru fiecare buzunar
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce ne simțim în continuare obosiți când ne întoarcem din vacanță. Simptomul unei societăți dezechilibrate?
  2. Norocul surâde în sfârșit pentru 3 zodii. Horoscop pentru săptămâna 15 – 21 septembrie
  3. Gala premiilor Emmy 2025: Două servicii de streaming se bat pentru titlul de cel mai bun serial al anului
  4. Dieteticienii au fost întrebați care este cel mai bun ceai pentru pierderea grăsimii viscerale. Toți au dat același răspuns
  5. Un director spune că își poate da seama cât de realizată este o persoană doar uitându-se cum își comandă cafeaua
  6. Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu
  7. Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal
  8. Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
  9. Horoscop zilnic. Duminică, 14 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  10. Bancul zilei: Care sunt ultimii dinți care ne apar în gură