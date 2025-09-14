Alimentatia dezordonata. Cauze, efecte, remedii

Mananci in fuga, sari peste micul dejun sau orele petrecute la serviciu te fac uneori sa uiti de masa de pranz sau de cina. Insa, exista si cazuri in care, pe fond nervos, mesele zilnice sunt tot mai numeroase si astfel apar dezechilibre in alimentatie.

Toate aceste dereglari au repercursiuni grave asupra organismului tau, care va fi slabit si lipsit de forta. Apar cu preponderenta la femei, iar efectele lor sunt aparitia anorexiei sau bulimiei, informeaza home-remedies-for-you.com.

Daca anorexia apare pe fondul infometarii si alimentatiei saracacioase in calorii, bulimia este caracterizata de mesele dezordonate, in toate momentele zilei. Pofta excesiva de mancare este caracterizata prin absenta starii de satietate. Astfel, alimentele consumate nu sunt satisfacatoare, tocmai de aceea apare nevoie de a consuma tot mai mult.

Anorexia atrage dupa sine deshidratarea totala si generala a organismului. Persoanele anorexice sunt foarte slabe, au tenul uscat, crapat, dezhidratat, firul de par se subtiaza, constipatiile sunt foarte frecvente, tensiunea arteriala scade brusc si de aici pot aparea ametelile si starile de confuzie.

Excesul in alimentatie conduce la kilograme in plus, balonari, oboseala, deteriorarea danturii, salivatie in exces si episoade dese de anxietate. Pofta excesiva de mancare are simtome similare, iar senzatia de satietate va intarzia sa apara indiferent cat de multe alimente vom consuma.

Persoanele care au o alimentatie deficitara sunt predispuse depresiilor si atacurilor de panica. Va aparea astfel sentimentul de vina pentru alimentatia bogata sau lipsa ei si astfel, persoanele care resimt aceste simptome se izoleaza, sufera complexe si niciodata nu sunt multumite de ele.

Specialistii americani considera ca dereglarile in alimentatie apar de cele mai multe ori pe fondul instabilitatii psihice. Tocmai de aceea nu exista un tratament medicamentos special pentru tratarea lor. Exista insa tratamente specifice pentru limitarea poftei de mancare sau dimpotriva, pentru stimularea ei.

Pentru a recapata echilibrul organismului, nutritionistul este cel mai bun remediu. El va recomanda dieta potrivita fiecarei afectiuni, in functie de severitatea ei si starea generala a organismului.

Este nevoie insa si de aportul persoanei care sufera aceste dereglari, fie prin controlul atent al alimentatiei fie prin stimularea apetitului. Pentru acestea, activitatile de miscare si cele care ne fac placere sunt vitale pentru redarea tonusului afectiv, principala modalitate de a trata dereglarile in alimentatie.

Suportul persoanelor dragi este vital pentru a depasi aceasta problema. Mai mult, respectarea stricta a dietei nutritionistilor este cel mai important lucru in restabilirea echilibrului alimentar.

Hidratarea si aportul de vitamine sunt foarte importante, indiferent de tipul afectiunii. Consuma fructe la micul dejun sau dupa doua ore de la mesele principale. Fii increzator in dieta ta si adopta o atitudine pozitiva .

In doar cateva luni poti scapa de aceasta problema, dar numai dupa ce dieta ta a adevenit un adevarat stil de viata, la care nu vei renunta nici dupa ce problema s-a rezolvat.

