Apa magnetizata, un remediu naturist recomandat de specialisti

Magnetoterapia revine in atentia adeptilor medicinei alternative, carora li se propune o metoda inedita de revigorare a organismului si de vindecare a mai multor afectiuni: consumul de apa magnetizata, scrie Cotidianul.

Apa magnetizata este o metoda naturala de combatere a stresului, a oboselii, a problemelor digestive si metabolice sau a obezitatii. "Prin dubla polaritate, apa sau orice lichid magnetizat influenteaza fluxul energetic al organismului, deblocheaza traseele energetice afectate si asigura cresterea potentialului bioenergetic si echilibrarea energetica a celulelor. Cu aceasta apa nu se trateaza o boala anume, ci organismul, in totalitatea lui", sustine Mariana Ghirean, medic homeopat.

Teoria se bazeaza pe faptul ca organismul uman contine 70% apa, specialistii constatand ca folosirea apei tratate cu magneti regleaza functiile organelor vitale, amelioreaza si regleaza procesele digestive, elimina toxinele, intareste sistemul imunitar si creste apetitul.

De asemenea, apa magnetizata este benefica in diverse afectiuni cum ar fi astmul, tusea, bronsitele sau febra. Unii medici au propus folosirea magnetilor ca adjuvanti in fazele incipiente de cancer, in boala Alzheimer, epilepsie sau Parkinson.

Magnetizarea apei poate fi realizata in cabinete special amenajate dar si acasa, folosindu-se un magnet special pentru magnetoterapie care poate fi achizitionat din farmacii sau in magazinele cu produse naturiste.