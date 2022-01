Asociatiile de pacienti se muta pe Internet pentru cursuri online si managementul bolii Interviu

Pacientii romani au la dispozitie un nou instrument care ii ajuta sa-si gestioneze mai bine boala si le inlesneste accesul la legislatie si proiecte.

Alianta Nationala pentru Boli Rare, in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romani (COPAC), cu sprijinul GSK Romania, a lansat prima platforma de e-learning dedicata asociatiilor de pacienti din Romania.

Dorica Dan, managerul proiectului ASPAC.ro, a explicat, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca toate cursurile oferite de platforma nou-lansata sunt gratuite si disponibile tuturor celor interesati.

De ce era necesara lansarea ASPAC.ro si care este scopul acestei platforme de e-learning?

Scopul ASPAC.ro este acela de a profesionaliza asociatiile de pacienti din Romania, in sensul dezvoltarii organizationale. Avem in acest moment in Romania peste 120 de organizatii de pacienti si doar o treime din acestea sunt active la nivel national.

Lucrurile evolueaza la nivel european si la nivel international, mai ales sub imperiul crizei economice. In cinci ani au fost 116 reforme in sanatate in Europa iar organizatiile de pacienti trebuie sa tina pasul, sa invete cum trebuie sa fie pro-active, cum trebuie sa faca lobby si advocacy.

Am considerat ca este bine sa aiba o platforma de informare si instruire gratuita.

Ads

Cui i se adreseaza ASPAC.ro si ce resurse pot gasi aici utilizatorii?

Aceasta platforma online se adreseaza liderilor asociatiilor de pacienti din Romania si pacientilor in general. Fiind o platforma libera si gratuita, oricine o poate accesa si urma cursurile.

Avem cateva cursuri in acest moment. Este vorba despre managementul bolii, managementul voluntarilor, managementul organizatiilor non-guvernamentale, management de proiect, legislatie, PR.

Care este beneficiarul ultim al acestor cursuri si cum schimba acestea viata pacientilor din Romania?

Intotdeauna spunem ca atunci cand ajuti pe celalalt te ajuti pe tine insuti. Si daca esti lider de organizatie de pacienti, facand bine celor din organizatie, poti sa te ajuti pe tine insuti in final.

Ads

Platforma ASPAC.ro este adresata tuturor, deci inclusiv pacientii simpli din organizatii pot urma aceste cursuri. Nu numai acestia, ci si alte persoane interesate pot urma cursurile. Cei care vor sa ajute organizatiile, cum ar fi voluntarii, oamenii de PR care vor sa vada ce fac aceste organizatii.

Ne-am propus ca in spatele acestei platforme online sa avem forumul, care este deschis tuturor, sa putem sa ne coordonam, sa comunicam si sa ne organizam, ca sa scriem impreuna proiecte, sa comunicam mai bine, sa ne schimbam opiniile si resursele, sa putem sa imbunatatim aceasta platforma, impreuna, toate asociatiile de pacienti.

Cursurile sunt exclusiv online? Ce optiuni are o persoana care doreste sa le urmeze insa nu are acces la un computer cu Internet?

In acest moment cursurile sunt exclusiv online, de aceea si recunoasterea lor nu se poate face in acest moment. Putem sa organizam, si intentionam sa facem asta in viitor, dupa ce ei parcurg o perioada cursurile online, intalniri fata in fata cu cei care au urmat cursul si sa ii evaluam, daca ei doresc acest lucru.

Ads

In acest context trebuie sa acreditam cursul. Singurul curs acreditat in acest moment este cel de managementul proiectelor, iar celelalte nu au inca un cod de calificare emis de ANC (Autoritatea Nationala de Calificari), intrucat nu sunt considerate cursuri de calificare.

Putem insa sa organizam si offline cursuri de managementul proiectelor, intalniri offline pentru evaluarea acestora si acordarea unor diplome si certificate de participare la curs.

Aceste cursuri sunt gratuite?

Da, sunt gratuite.

Si examenele vor fi gratuite?

Unele, in momentul in care o sa le organizam, o sa vedem ce costuri implica si o sa decidem la momentul potrivit. In acest moment, noi am pornit de la ideea ca accesul la instruire este benefic pentru toata lumea, inclusiv pe noi ne ajuta sa ne dezvoltam dar si pe ceilalti. Putem sa gasim inovatie atunci cand omul are acces la instruire si poate face mai mult bine.

Ads

In cat timp poate obtine un utilizator toate certificarile?

In functie de modul in care o sa autorizam acest curs, numarul orelor poate fi redus la jumatate daca utilizatorul a parcurs cursul online si certifica cunostintele pe care le-a acumulat in perioada online. Daca el poate sa certifice ca a obtinut aceste cunostinte si abilitati, noi putem sa-l evaluam la inceputul cursului, sa reducem perioada offline, iar la final sa-l evaluam.

Nu pot sa va spun acum numarul de ore exact, dar probabil ca intr-o luna de zile poate obtine certificarea.

In cat timp se poate obtine certificarea din partea Ministerului Muncii si cum ajuta aceasta?

Certificarea este de ajutor daca utilizatorul este lider de organizatie de pacienti. De exemplu, exista posibilitatea ca la anumite proiecte sa se ceara aceasta calificare si daca are certificatul il ajuta. Pe de alta parte, chiar daca este simplu pacient, il ajuta pentru stima de sine.

Ads

Cum ii ajuta pe utilizatori cursurile ASPAC.ro? Ce pot invata, spre exemplu, la cursul de managementul bolii?

Pot invata cum sa faca fata bolii in fiecare zi, unde sa caute ajutor, unde exista servicii sociale, ce drepturi are pacientul, ce legislatie ii protejeaza aceste drepturi, astfel de lucruri.

Pe langa forumul ASPAC.ro, incurajati intalnirile offline ale membrilor?

Eu reprezint Alianta Nationala pentru Boli Rare. Din start avem 41 de organizatii in aceasta Alianta si avem intalniri frecvente si organizam diferite evenimente.

Intentia noastra este sa organizam, pe langa aceste cursuri, la un moment dat, intalniri offline, pentru a evalua cati din acesti cursanti doresc sa participe la procesul de certificare.

O parte din ei au fost inclusi in diferite cursuri, numai ca lucrurile evolueaza foarte rapid, in special medicina si stiinta, managementul bolii nu mai este acelasi anul acesta cum a fost in urma cu cinci-zece ani, si desi noi obtinem o certificare pe viata, in acest moment instruirea trebuie sa o privim doar ca pe o treapta in calea formarii.

Cum pot contribui utilizatorii la dezvoltarea ASPAC.ro?

Ei pot sa puna la dispozitie resursele pe care le au. Daca au creat materiale de informare privind diagnosticul de care se ocupa asociatia respectiva, daca au pliante, rapoarte anuale, proiecte si exemple de bune practici, acestea pot fi promovate pe platforma online.

In acest moment exista, noi am pus la dispozitia celorlalti utilizatori, exemple de pliante, proiecte ale Aliantei Nationale pentru Boli Rare, dar acestea pot fi multiplicate si fiecare dintre cei ce urmeaza cursurile si sunt reprezentantii unei asociatii a pacientilor, pot sa puna la dispozitia platformei resursele de care dispun.

Atata vreme cat aceasta platforma este gratuita, noi speram sa existe aceasta dispozitie de oferta si din partea utilizatorilor.

Ads