Bola Gaucher apare la Constanta

O boala rar inregistrata la nivelul tarii a fost semnalata recent la Constanta. Este vorba de un caz special al unui pacient diagnosticat cu boala Gaucher. Valoarea tratamentului ajunge la 600 milioane ROL lunar, potrivit aprecierilor directorului Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Constanta, dr. Liviu Mocanu.

Bolnavul va beneficia de o reteta gratuita, ''ceea ce inseamna ca 1% din valoarea medie lunara a banilor ce vor fi alocati din mai farmaciilor pentru medicamente compensate si gratuite vor fi necesari bolnavului respectiv'', confirma reprezentantul CJAS.

Boala Gaucher are in Romania putine cazuri, pentru care este nevoie de un tratament de lunga durata. In primii doi ani, pacientul ce sufera de boala Gaucher poate suferi complicatii infectioase, anemice si hemoragice.

