Borbely: Antenele de telefonie mobila nu dauneaza sanatatii

Isteria creata in jurul antenelor de telefonie mobila care ar dauna sanatatii l-a indignat pe ministrul Comunicatiilor, Karoly Borbely, care a explicat ca au fost facute masuratori la blocurile pe care sunt amplasate antene si la cele fara antene si a constatat ca nu exista nicio diferenta, transmite NewsIn.

"Am efectuat masuratori in Bucuresti, la blocuri pe care sunt amplasate antene si la altele fara antene. Nu exista nici o diferenta. Ba mai mult, Toate tehnologiile folosite in Romania se folosesc si in UE.

Nu sunt motive de ingrijorare sau de temere, deoarece s-a dovedit ca emisiile antenelor GSM din Capitala se situeaza sub valorile recomandate la nivel european", a declarat, vineri, ministrul hunedorean.

Potrivit lui Karoly Borbely, "isteria", creata de un "ONG oarecare" are iz electoral. "Mi se pare cel putin ciudat ca acest subiect a aparut subit tocmai acum, in an electoral, iar o serie de primari, printre care si primarul Orastiei, au declarat ca vor scoate antenele de telefonie mobila in afara orasului" a afirmat ministrul Comunicatiilor.

Ministrul Comunicatiilor a mai spus ca pentru o mai buna informare a romanilor cu privire la comunicatiile mobile si sanatate, ministerul Comunicatiilor, in colaborare cu ministerul Sanatatii si Asociatia operatorilor de telefonie mobila, va incepe, in luna aprilie, o campanie de promovare a tehnologiei folosite precum si a modului si principiilor de functionare a antenelor.

"Campania de informare se va derula pe o perioada de doua luni in principalele orase din Romania, precum si in mediul rural", a mai completat ministrul Borbely.