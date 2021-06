Campania Capitanul Inimioara se prelungeste si in luna iulie: ARES ofera electrocardiograme si consultatii gratuite copiilor sub 12 ani, pentru depistarea malformatiilor cardiace congenitale

Capitanul Inimioara este un personaj de animatie care ajuta copiii sa se intoarca rapid la joaca, alaturi de prietenii sai: dr. Mia, EKG, Echo si Umbreluta. Copiii vor primi carti de colorat, in care personajele campaniei explica de ce este bine sa ne controlam periodic inima. Parintii vor primi, de asemenea, informatii utile despre semnele si simptomele defectelor cardiace sau ale afectiunilor care pot sa apara in copilarie.Campania "Nicio zi fara joaca" urmareste depistarea afectiunilor si a malformatiilor cardiace la copii, in conditiile in care anual in Romania se nasc aproximativ 1200 de copii cu malformatii cardiace congenitale. Dintre acestia, mai putin de jumatate sunt operati.In primele cinci editii ale campaniei, au fost evaluati peste 1200 de copii. In urma consultatiilor, unul din opt copii a fost depistat cu afectiuni de care parintii nu stiau: aritmii respiratorii, bradicardii sinusale, tahicardii ventriculare, aspect de hipertorfie ventriculara stanga si dreapta, BRD minor, etc. Printre micutii testati s-au numarat si cativa copii in cazul carora electrocardiograma si consultul au ridicat suspiciunea de malformatii congenitale cardiace ( Defect Septal Atrial , Persistenta de Canal Arterial)."Rezultatele primelor editii ne-au convins ca este mereu nevoie de astfel de campanii de screening, pe care ne bucuram ca le putem oferi gratuit copiilor. Cu ajutorul unei investigatii atat de simple si nedureroase, cum este electrocardiograma, putem depista la timp afectiuni care mai tarziu pot pune viata in pericol. Mai mult, datorita invoatiilor in cardiologia interventionala, astazi, multe dintre malformatiile cardiace congenitale pot fi rezolvate minim invaziv , fara durere si cu un timp de recuperare rapid. Astfel, copiii se intorc cat mai curand la o viata normala, lipsita de griji!" a declarat dr. Oren Iancovici, directorul medical si fondatorul ARES.Misiunea ARES in Romania este sa asigure accesul unui numar cat mai mare de pacienti la tratamente inovatoare care pastreaza integritatea corporala. De-a lungul celor peste 9 ani de activitate, la ARES au avut loc 14 premiere medicale nationale si internationale.