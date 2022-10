Cancerul, o boala de care nu ne mai putem feri?

In ultimii ani, am fost asaltati de articole potrivit carora cancerul ne loveste nemilos fie dinspre telefonul mobil, fie din bordul incins de soare al masinii, fie din slapii pe care ii purtam vara. Acest articol aduna cateva semnale de alarma pe tema cancerului si va propune un moment de reflectie pe tema acestei boli si a surselor sale.

Piercingul si tatuajul, la pachet cu cancerul de piele

Aproape ca nu mai sunt persoane tinere care sa nu aiba un tatuaj cat de mic ori unul sau mai multe piercinguri, aplicate cat mai exotic. Totusi, tatuarea pe o suprafata foarte mare ori piercingul aplicat in zone sensibile precum limba, buzele, sprancenele si chiar penis sunt un pericol real pentru sanatate. Va puteti alege cu hepatita sau chiar cu cancer de piele. Ranile cauzate de piercinguri se vindeca abia dupa 10 luni, iar zonele raman cu o sensibilitate permanenta.

Apa plata, izvor nesecat de cancer

Refuzam sa bem apa de la robinet pentru ca nu suntem multumiti de calitatea ei si pentru ca dorim sa traim sanatos. De aceea, ne-am orientat catre apa plata care este imbuteliata in sticle ori butoaie de plastic. Ce se intampla insa cand recipientul este incins de soarele verii? Dupa cum am observat, apa din sticla capata un gust neplacut, dar... de fapt devine otrava.

Plasticul contine tot soiul de substante nocive care sunt eliberate in apa in urma unor temperaturi mai ridicate. Prin urmare, macar atunci cand stim sigur ca sticla a fost expusa la soare este bine sa o aruncam fara sa mai bem sucul sau apa.

In SUA, este analizat impactul substantei bisfenol A (BPA), folosita si la fabricarea sticlelor de plastic pentru biberoane si a cutiilor pentru formulele de lapte praf destinate sugarilor, anunta Reuters. Unele studii arata ca BPA poate duce la cancer.

Microundele si tigaile din teflon, ucigasii din bucatarie

Sunt tot felul de discutii pro si contra utilizarii cuptoarelor cu microunde. Pana una alta, ele au intrat in viata noastra, dar este bine sa le utilizam responsabil. Astfel, acelasi plastic incriminat anterior trebuie sa stea in afara cuptoarelor cu microunde pentru a nu ne imbolnavi de cancer. Plasticul incins poate elibera dioxina, o substanta extrem de toxica, asa incat recipientele ideale de introdus in cuptoarele cu microunde ar trebui sa fie din sticla.

Tigaile din teflon duc la cancer, in cazul in care sunt utilizate necorespunzator. Ele sunt facute din acid perfluorooctanoic (PFOA) care poate fi eliberat in alimente la temperaturi de peste 260 de grade C. "Tigaile nu trebuie incinse pana iese fum. Unele au o bulina care-si schimba culoarea cand s-au incalzit suficient", spune prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetari Alimentare, citat de Evenimentul zilei. Potrivit acelasi publicatii, PFOA in cantitate ridicata duce la cancer, greutate scazuta a fatului si la alte probleme de sanatate.

Sandalele ne incalta cu cancer

Vara cautam sa ne imbracam si sa ne incaltam cat mai lejer pentru a lasa pielea sa respire. De ce ar fi sandaua periculoasa? Pentru ca expunem la soare laba piciorului, loc unde pielea este foarte sensibila. "Baretele papucilor lasa descoperita o suprafata mare de piele, pe care nimeni nu se gandeste sa aplice crema antisolara. Aceasta zona a piciorului este foarte sensibila la soare, din cauza ca pielea este foarte subtire, dar si pentru ca aproape un an nu a venit in contact cu soarele", crede dr. Hontos, potrivit publicatiei Adevarul.

Cancerul wireless si mobil

La fel ca si in cazul cuptoarelor cu microunde, discutia despre riscul de a ne pricopsi cu cancer ca urmare a folosirii telefonului mobil este veche si imparte lumea utilizatorilor si a cercetarilor in doua tabere radicale. Apoi, sa nu uitam de scandalurile cu antenele pentru telefonia mobila, plasate in zona locuintelor.

Pe lista dusmanilor sanatatii noastre a intrat, in opinia unor cercetatori, si wireless-ul. Multe firme au optat pentru aceasta facilitate din dorinta de scapa de cabluri si de a asigura mobilitate laptopurilor, oriunde in sediu. "Unele studii au indicat ca exista legaturi intre aparitia cazurilor de cancer si campurile de energie, ca este vorba de hot-spot, ecrane cu plasma sau cuptoare cu microunde care nu sunt bine izolate", spune Fred Gilbert, presedintele unei universitati canadiene unde conectarea wireless a fost limitata, scria nu demult Jurnalul National.

Cancerul este peste tot

Nu am scris nimic despre cancerul evident cules din tigari ori din lista E-urilor daunatoare. De asemenea, am lasat deoparte inhalarea gazelor de esapament, bronzarea la solar si multe alte surse potentiale de cancer.

Este bine de stiut ca "toti avem celule canceroase in corp. Aceste celule nu apar, insa la testele standard daca nu sunt in numar de miliarde. Cand doctorii spun bolnavilor ca nu mai exista celule canceroase in corpul lor dupa tratamentele efectuate, inseamna doar ca testele sunt incapabile sa le masoare deoarece nu mai sunt in numar detectabil. Celulele canceroase apar in corp de 6 pana la 10 ori in timpul vietii unui om. Cand sistemul nostru imunitar este puternic,celulele canceroase sunt distruse si astfel este impiedicata multiplicarea lor si formarea de tumori." - potrivit assasiniisanatatii.wordpress.com.

