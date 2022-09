Carcinogen folosit la Teflon gasit in sange

O susbstanta toxica suspecta, utilizata la fabricarea teflonului a fost gasita recent in apropierea cordonului ombilical in urma unor teste ale cercetatorilor americani, care incearca sa determine acum daca si in ce fel au fost afectati nou-nascutii.

Acidul perfluoroctanoic a fost gasit la 298 din cele 300 de cazuri investigate.

Se pare ca substanta e de gasit in mediu, insa nu se stie in ce masura poate fi toxica pentru oameni si la ce nivele, insa e foarte probabil ca substanta sa fie carcinogena.

Companiile care produc astfel de substante, utilizate la obtinerea fluoropolimerilor, ce au diverse aplicatii practice, printre care fabricarea invelisurilor neadezive pentru ustensilele de gatit, cum ar fi teflonul sau a textilelor rezistente la pete.

O cunoscuta companie producatoare, DuPont, a platit in decembrie 2005 amenzi de 10,25 milioane de dolari si 6.25 milioane de dolari pentru proiecte de mediu in urma unor grave acuzatii din partea autoritatilor in domeniu, potrivit carora s-ar fi ascuns date importante despre riscurile potentiale ale substantei.

Nou-nascutii ar putea fi mult mai afectati, riscand modificari ale nivelurilor hormonale, in special ale hormonilor tiroidieni. Se asteapta o analiza completa in curand.