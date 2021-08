Ce sa stii inainte de sezonul festivalurilor

Un studiu publicat recent si realizat de cercetatorii olandezi a propus conditiile ideale pentru mentinerea sigurantei in aceasta perioada. In mod ideal, participantii ar trebui sa fie vaccinati, insa, daca acest lucru nu este posibil din motive medicale, oamenii de stiinta au propus combinarea temperaturii luate la intrarea in festivalul-experiment si prezentarea unui test rapid antigen Covid negativ.Monitorizarea activitatii festivalierilor a aratat ca desi au fost multi participanti, peste 1400, majoritatea tindeau sa petreaca timp mai ales in grupuri mici de 4-6 persoane, in general prieteni.Masurile de siguranta, testarea si purtarea mastii in cazul persoanelor vulnerabile au dus, la o distanta de cateva zile de la festival, la doar cinci persoane infectate si nici in cazul acestora nu se stie cu siguranta 100% ca au luat virusul de la eveniment.Ultimul lucru pe care ti-l doresti este sa iti faci bagajele in ultima clipa. Stabileste-ti din timp toate lucrurile de care ai nevoie, cum veti ajunge la festival, unde va veti caza (hotel, motel, cort etc).Daca mergi cu o gasca mare de prieteni puteti chiar lua trenul pentru a evita aglomeratia care se va forma. Pe de alta parte, daci vii cu masina alege ziua sosirii cu cel putin 24 de ore inainte si a plecarii cu 24 de ore dupa incheierea festivalului pentru a scapa de un stres in plus.Imediat dupa achizitionarea biletelor, gandeste-te la cazare. Vei gasi cazare mai ieftina cu 1-2 luni inainte de festival decat pe ultima suta de metri. In plus, daca alegi cazarea in ultimul moment risti sa stai la un hotel aflat la cativa kilometri buni de locul festivalului.Multe festivaluri nu permit accesul cu mancare, bauturi si altele, deci este important sa te informezi din timp referitor la aceste aspecte.Tine cont de reguli si respecta-le pentru ca toata lumea sa se bucure in voie de eveniment.Pe langa biletul de festival, drumul pana acolo si cazare, trebuie sa iei in calcul si alte aspecte plictisitoare, dar costisitoare. Va trebui sa ai suficiente fonduri pentru a acoperi mesele si sa iti mai ramana bani pentru vata pe bat, suvenire etc.Asigura-te ca ai la tine cu cel putin 15% mai multi bani decat ai planificat initial pentru ca nu se stie niciodata, insa nu prea multi pentru ca in cazul unui furt, sa nu cauzezi o gaura consistenta in buget.Multe festivaluri de renume iti ofera o bratara pe care poti incarca bani, astfel ca nu vei avea nevoie de portofel cat timp te afli pe teritoriul marcat.Daca nu stai in camping unde se organizeaza evenimente toata ziua, vei avea si timp liber in mai toate zilele.In cazul in care festivalul are loc intr-un oras te poti interesa de locurile cool pe care le poti explora sau te poti delecta cu preparatele locale.In ultimii ani, cele mai frumoase zile de vara se incheie cu furtuni scurte cand ti-e lumea mai draga.Pentru a reduce din disconfort, pune-ti la pachet o geaca impermeabila si o pereche de incaltaminte sport rezistenta la umezeala.Intr-un loc imens, prin multimea de oameni poate fi dificil sa gasesti scena pe care canta artistul preferat, zona de mancare, toaleta sau alte puncte de interes. Ia-ti la pachet o harta a festivalului sau, daca exista, o aplicatie oficiala. Aceasta are integrata harta scenelor si ofera notificari referitoare la programul zilnic.