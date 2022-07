Ce se intampla cu tinerii care consuma bauturi energizante - studiu

Cercetatorii au descoperit ca riscul de atacuri de cord sau alte afectiuni cardiace poate creste chiar si in cazul adultilor tineri sanatosi, care in mod normal nu ar trebui sa fie ingrijorati de tensiunea arteriala, pe fondul consumului de bauturi energizante.

Studiul, realizat de cercetatorii de la Mayo Clinic si citat de National Monitor, a aratat ca bauturile energizante determina o crestere a tensiunii arteriale in repaus, in special in cazul persoanelor care nu consuma de regula bauturi care contin cofeina.

Testele realizate in cadrul studiului la care au participat persoane cu varste cuprinse intre 19 si 40 de ani au demonstrat ca, in urma consumului de bauturi energizante fata de bauturi de tip placebo, tensiunea arteriala a crescut de peste doua ori in cazul participantilor care obisnuiesc sa bea mai putin de o cana de bauturi care contin cofeina pe zi.

In pofida campaniilor de descurajare a consumului de bauturi energizante, industria a crescut cu peste 60% in 2013 in SUA, potrivit unui studiu realizat de Packaged Facts.

C.S.

