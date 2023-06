Centru medical de angiografie, la "Victor Babes"

Compania Sante Romania si omul de afaceri Ioannis Andrikopoulos au investit 1,5 milioane de euro in clinica Hemodinamic din Bucuresti, specializata in domeniul angiografiei, un tip de interventie non-chirurgicala care se efectueaza cu ajutorul razelor X.

Potrivit reprezentantilor companiei, planurile includ crearea unei retele de clinici Hemodinamic la nivel national, urmatoarea investitie urmand sa fie realizata anul viitor, cel mai probabil in Targu Mures. Centrul medical din Bucuresti este situat in cadrul Centrului de Diagnostic si Tratament "Victor Babes" si detine echipamente medicale de ultima generatie, patru rezerve, fiecare pentru doua persoane, si doua saloane de terapie intensiva pentru recuperarea pacientilor. Hemodinamic are o capacitate de 14 pacienti.

Pentru cazurile dificile, Hemodinamic are incheiat un parteneriat cu Clinica de Neurologie Interventionala "Pitie Salpetrier" din Paris, pentru acordarea de consultanta stiintifica si perfectionarea medicilor care vor lucra in cadrul clinicii. De asemenea, unitatea colaboreaza si cu Clinica de Cardiologie "CC Iliescu" din Bucuresti.

Angiografia este utilizata in principal pentru studierea vaselor coronare, cerebrale si maduvei spinarii, precum si a membrelor si viscerelor. Aceasta metoda poate fi folosita pentru depistarea leziunilor arteriale, a anevrismelor sau a altor tipuri de patologii vasculare. Recuperarea pacientilor dupa o astfel de interventie angiografica dureaza maxim trei zile.