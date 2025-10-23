Ciocolata amaruie te ajuta sa lupti cu foamea

Autor: Anca Serghescu
Joi, 18 Iunie 2009, ora 20:14
3845 citiri
Ciocolata amaruie te ajuta sa lupti cu foamea

Poate ca nu e tocmai cea mai buna alegere pentru talia ta, dar doua patratele de ciocolata amaruie te opresc sa recurgi la alte nenumarate mici atentii culinare pe care ti le acorzi pe parcursul unei zile.

Conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Copenhaga, doua patratele de ciocolata neagra, cumuland 50 de calorii, te ajuta sa te simti satula, conform Health.com.

Nu acelasi efect il are ciocolata cu lapte, care pare doar sa-ti deschida apetitul catre alte "gustari".

Motivul pentru care ciocolata neagra are asemenea efecte este acela ca gustul amarui regleaza apetitul, iar cantitatea mare de cacao pe care o contine face digestia mai inceata, dand senzatia de satietate pentru mai multa vreme.

De la Palatul Victoria, la Buzău. Marcel Ciolacu vrea să candideze la șefia Consiliului Județean
De la Palatul Victoria, la Buzău. Marcel Ciolacu vrea să candideze la șefia Consiliului Județean
Marcel Ciolacu, fostul premier PSD al României, a declarat miercuri, 22 octombrie, că este decis să ceară votul organizației PSD Buzău, la conferința de sâmbătă, 25 octombrie, pentru a...
Lia Olguța Vasilescu îi amenință cu soțul pe șefii de filiale PSD care nu-și ating target-ul electoral: "Habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu"
Lia Olguța Vasilescu îi amenință cu soțul pe șefii de filiale PSD care nu-și ating target-ul electoral: "Habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu"
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primar al municipiului Craiova, i-a atenționat pe șefii de organizații PSD că "habar nu au ce o să li se întâmple" dacă nu-și vor realiza...
#ciocolata neagra satietate, #ciocolata amaruie gustare, #ciocolata amaruie dieta , #sanatate
Comentarii
Poza ANGELICA TABACARU
ANGELICA TABACARU
rank 5
scuze..am vrut sa scriu..AGITATOR DE SPIRITE[tastatura si neatentia]
.... Vezi tot
Poza ANGELICA TABACARU
ANGELICA TABACARU
rank 5
ce facem cu greutatea corporala!?
Credeti ca te poti abtine..cand ai inceput ciocolata!?Nu-i buna nici ca,,agitator de spitrite"! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
ObservatorNews.ro
"Oferta" primita de locatarii blocului din Rahova: devin chiriasi pana isi cumpara iar apartamentul
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 7 greșeli de machiaj pe care femeile de peste 50 de ani le fac crezând că arată mai tinere
  2. Metoda surprinzător de simplă prin care cuplurile își salvează căsniciile fără sex: "La început, mi s-a părut ciudat". De ce funcționează
  3. O nutriționistă a dezvăluit alimentul banal și ieftin pe care ar trebui să-l consumi zilnic pentru a slăbi fără Ozempic. "Mă simt sătulă și mulțumită după mese"
  4. Marina Voica a stârnit îngrijorare din cauza greutății ei. Câte kilograme are artista la 89 de ani: „Important este să...”
  5. Irina Columbeanu răspunde criticilor care spun că nu-și ajută tatăl : „Am muncit toată vara ca să-l sprijin/ Gențile nu sunt ale mele”
  6. Cum i s-a schimbat viața lui Damaris Lupu după ce a câștigat marele premiu de la Românii au talent: „Momentan încă învăț”
  7. Un bărbat care nu a mai băut alcool de nouă luni, după 45 de ani de consum, povestește ce s-a schimbat cu adevărat
  8. Ce presupune operația la care a fost supus Doru Octavian Dumitru, internat de urgență în spital
  9. De ce atragem relații de abuz și cum putem rupe acest cerc
  10. Reacția lui Artan după ce a fost acuzat că a hărțuit o fată de 18 ani: „Am pupat-o că o vedeam mai îngândurată”