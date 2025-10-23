Ciocolata amaruie te ajuta sa lupti cu foamea

Poate ca nu e tocmai cea mai buna alegere pentru talia ta, dar doua patratele de ciocolata amaruie te opresc sa recurgi la alte nenumarate mici atentii culinare pe care ti le acorzi pe parcursul unei zile.

Conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Copenhaga, doua patratele de ciocolata neagra, cumuland 50 de calorii, te ajuta sa te simti satula, conform Health.com.

Nu acelasi efect il are ciocolata cu lapte, care pare doar sa-ti deschida apetitul catre alte "gustari".

Motivul pentru care ciocolata neagra are asemenea efecte este acela ca gustul amarui regleaza apetitul, iar cantitatea mare de cacao pe care o contine face digestia mai inceata, dand senzatia de satietate pentru mai multa vreme.

