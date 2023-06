Cum evitati izolarea, daca lucrati la domiciliu

In masura in care multi angajati cauta un echilibru intre viata privata si profesionala, intr-o vreme in care multe companii adopta crearea unei culturi a programului flexibill, munca la domiciliu devine din ce in ce mai viabila, oamenii considerand-o metoda ideala de a ramane in randul populatiei active.

S-a constatat ca munca la domiciliu prezinta multe avantaje. Totusi, exista riscul ca practicantii unui astfel de job sa nu mai aiba viata sociala, fenomen indispensabil implinirii personale, si sa intre intr-un cerc vicios din care sa nu mai poata iesi.

Pentru a evita izolarea si alte inconveniente (unii sufera de depresie), cand se munceste de acasa, trebuie respectate anumite sfaturi. Mai intai, sa va ganditi, atunci cand faceti aceasta alegere profesionala, la un obiectiv clar, bine stabilit, potrivit Utile.

Gestionati-va timpul

Indiferent de activitatea profesionala desfasurata acasa, izolarea poate fi gestionata. Munca la domiciliu va aduce confort si sustinere din partea familiei, fiind in apropierea ei. De aceea, activitatea pe care o aveti de realizat trebuie sa fie foarte bine planificata, trebuie sa fiti capabili sa va faceti propriul orar, beneficiind de mediul preferat de dumneavoastra (lumina, temperatura etc.).

Ads

Daca aveti copii, profitati de timpul cand acestia sunt la scoala si munciti in asa fel incat seara sa-i puteti ajuta sa-si faca temele sau sa va jucati cu ei. De asemenea, ocupati-va si de sarcinile cotidiene.

Daca nu aveti copii, stabiliti-va un program, lasandu-va intervale libere de timp.

Acasa, sunteti tentati sa munciti mai mult decat trebuie, in absenta unui program impus de serviciul de la birou, ba chiar sa incepeti lucrul mult mai de dimineata. Impuneti-va o anumita disciplina. Nu acceptati o cantitate in plus de munca pe care nu puteti sa o finalizati, fiindca, nu uitati, aveti de rezolvat si problemele casei.

Luati-va pauze

Pentru a avea o stare de bine si a evita izolarea, faceti pauze. Petreceti-va in mod placut weekendul, gasiti timp pentru o plimbare cu familia, vizitati-va colegii de birou, interactionati cu ei. Practicati jocuri de societate sau activitati sportive. Invitati-va prietenii sa cineze la voi acasa si planificati-va iesiri cu ei in saptamanile ce urmeaza.

Ads

Stati de vorba cu oamenii din cartierul in care locuiti. Va ajuta sa va deconectati.

Practicati o activitate fizica, mergeti la evenimente culturale, sportive. E posibil sa intalniti oameni noi si, astfel, sa va eliberati de stres.

Este mai eficienta munca la birou, sau cea la domiciliu?

Alte sfaturi

Pastrati-va cercul de prieteni si acceptati propunerile lor, ca sa faceti altceva in afara de ceea ce puneti in practica zilnic acasa. Nu-i respingeti, ei nu pot intelege refuzurile si atunci s-ar putea sa nu va mai deranjeze. Mentineti-va relatiile cu fiintele importante, va puteti bucura de sprijinul lor in momentele dificile ce intervin uneori in viata fiecaruia.

Invatati sa distingeti lucrurile, delimitati-va de munca ca si cum ati fi la birou. Odata terminate orele de lucru, timpul va apartine.