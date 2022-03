Cum faci fata moleselii provocate de soarele puternic

Buletinele meteo ne avertizeaza ca va urma din nou o perioada de zile caniculare, iar medicii vin cu sfaturi care bine ar fi sa fie respectate si nu ignorate pentru a evita situatiile neplacute care pot sa apara din cauza factorilor de mediu. In miezul zilei, cand soarele este mai puternic, chiar si oamenii sanatosi sunt sfatuiti sa stea in casa, la umbra, sa se hidrateze, sa consume multe fructe si salate de cruditati.

Cele mai neintelegatoare sunt persoanele in varsta, cam singurele care pot fi vazute pe strada in aceasta perioada, din pacate fara umbrela sau palarie.

Expunerea indelungata la soare poate provoca o stare de moleseala, o situatie in care pierderea excesiva de lichide duce la cresterea temperaturii corpului. Asta se intampla deoarece, cu cat este mai cald, cu atat respiratia pielii este mai intensa, iar cine transpira mult risca sa ramana cu prea putina apa in organism. In plus, pierde si prea mult potasiu si sodiu.

De regula, moleseala este cauzata de deshidratare. Primul simptom al moleselii cauzata de sederea indelungata la soare este setea, urmata de ameteala, paloare, durere de cap, semnale care nu trebuie ignorate, mai ales de catre persoanele care se afla pe strada sau undeva, la vreo coada, in plina bataie a razelor puternice de soare.

Daca este neaparat nevoie sa iesi, nu pleca de acasa, in asemenea zile, fara un bidon de apa, palarie sau umbrela. Tine cont de faptul ca doar apa potoleste setea si nu bauturile dulci, care o provoaca si o intretin. Din cand in cand, chiar pe strada fiind, ia cate o inghititura de apa.

Fii prudent si ia-ti masuri de siguranta de la primul semnal primit de la organismul care incepe sa sufere din cauza caldurii excesive. Pleaca din bataia soarelui, adaposteste-te la umbra si bea apa, dar nu multa dintr-o data. Apa se bea cate putin. Cel mai indicat, in asemenea momente, este un pahar de apa minerala. Apa se raspandeste foarte repede in organism si mineralele din apa refac aproape instantaneu rezervele vlaguite.

Mananca fructe. Fructele nu ar trebui sa lipseasca niciodata din casa. Au apa multa si potolesc setea, avand si un continut bogat de saruri. Pot fi consumate ca atare, sub forma de sucuri, in diferite combinatii ori sub forma de compot.

Racoreste-te cu ceaiuri puternic aromate, de menta sau de busuioc. In zilele caniculare, ceaiul de busuioc sau de menta, cald, in care ai strecurat si cateva picaturi de zeama de lamaie, racoreste, hidrateaza si-i ofera organismului puterea de a suporta mai usor capriciile zilelor fierbinti.

Ca sa te racoresti mai bine, da drumul la apa si tine mainile unite sub jetul puternic si rece, acolo unde se aude pulsul batand. Sau, si mai bine, fa un dus cald, nu rece. Pe vreme foarte calda, apa rece nu racoreste, cum gresit se crede.

Cel mai indicat, insa, e ca in zilele caniculare sa nu iesi din casa, sa respecti ce spune atat meteorologul, cat si medicul. Doar asa poti evita neplacerile provocate de razele puternice ale soarelui, nemilos cu cei neascultatori.

Sa avem sanatate!

