Cum ne dam seama ca suferim de anxietate si cum o tratam?

Exista anumite momente in viata in care, pe plan emotional, resimtim o stare de agitatie si tensiune, insotite, pe plan fizic, de simptome precum transpiratie si batai accelerate ale inimii. In acel moment putem spune ca ne confruntam cu anxietate. Din articolul urmator vei afla mai multe despre:

Ce este anxietatea;

Simptomele tulburarilor anxioase;

Cauzele tulburarilor de anxietate;

Cum poate fi tratata anxietatea.

Ce este anxietatea

Putem afirma ca, intr-o anumita masura, aceasta este un sentiment firesc, in anumite situatii. Mai mult, teama a fost intotdeauna un instinct necesar supravietuirii, pentru ca datorita acesteia oamenii s-au putut apara de pericole.

Insa, in prezent, anxietatea este declansata de cu totul alte motive: inaintea unui eveniment important din viata noastra, inaintea unui examen, cand ne confruntam cu o problema in familie, la locul de munca sau cu alte probleme personale. De regula, odata ce problema sau situatia respectiva a trecut sau a fost rezolvata, si anxietatea dispare.

De asemenea, un alt exemplu de situatie care a accentuat sentimentul de anxietate in randul oamenilor este contextul creat de pandemia de COVID-19. Studiile internationale arata ca, din cauza crizei sanitare, oamenii au resimtit o teama excesiva pe aproape toate planurile: atat cu privire la starea lor de sanatate si a celor dragi, cat si incertitudinea legata de viitor (la care s-a adaugat si anxietatea generata de eventualele probleme financiare aparute).

Mai mult, impactul pandemiei asupra sanatatii emotionale a celor care sufereau deja de anumite dezechilibre psihice a fost cu atat mai mare: tulburarile de anxietate, depresia sau oboseala si chiar burnout-ul au fost si mai mai accentuate.

Intorcandu-ne la anxietate, in momentul in care aceasta este resimtita in mod nejustificat, la un nivel extrem, fiind insotita si de simptome fizice, exista indicii ca poate fi vorba de dezvoltarea unor tulburari anxioase.

Netrate, acestea produc efecte negative asupra calitatii vietii si pun in dificultate relatiile cu ceilalti, deoarece teama resimtita este atat de mare incat va determina o persoana sa evite anumite situatii, locuri sau activitati, chiar daca acestea nu prezinta niciun pericol vizibil. Tulburarile de anxietate pot fi dezvoltate inca din copilarie.

Simptomele tulburarilor anxioase

Un sentiment de panica;

Dificultati de concentrare;

Stare de agitatie exagerata;

Puls ridicat;

Stare de rau, greata;

Stare de tensiune;

Irascibilitate etc.

Cauzele tulburarilor de anxietate

Cauze medicale - prezenta unor boli (afectiunile cardiovasculare, diabetul, sevrajul, hipertiroidismul etc.);

Expunerea persoanei respective la anumite situatii traumatizante pe parcursul vietii;

Expunerea la o sursa constanta de stres;

Factori genetici - existenta unui alt membru al familiei care sufera de anxietate;

Existenta unor alte tulburari psihice.

Anxietatea este foarte periculoasa si poate duce la complicatii majore pentru viata unei persoane, ca de exemplu:

Depresie;

Aparitia altor tulburari psihice;

Abuzul de alcool sau droguri;

Insomnii (este stiut faptul ca lipsa somnului are efecte nocive asupra organismului);

Probleme legate de digestie;

Izolare;

Aparitia gandurilor despre suicid.

Sinuciderea este un risc real pentru persoanele a caror tulburare de anxietate se agraveaza si ramane netratata. Tocmai de aceea, constientizarea faptului ca exista o problema legata de anxietate trebuie sa se intample cat mai rapid pentru gestionarea corecta a acesteia.

Cum poate fi tratata anxietatea

In functie de severitate, anxietatea poate fi tratata in mai multe moduri, incepand cu anumite schimbari ale stilului de viata:

Alimentatia sanatoasa, echilibrata, bazata pe fructe, legume, alimente proaspete;

Sport: orice tip de miscare ajuta la eliminarea stresului si anxietatii, datorita endorfinelor eliberate;

Un somn odihnitor, intre 7-8 ore pe noapte;

Aplicarea unor tehnici de reducere a stresului zilnic: o baie relaxanta, la finalul unei zile incarcate, cititul, un masaj, tehnici de yoga, meditatie etc.

Evitarea izolarii si cat mai mult timp petrecut cu persoanele dragi.

Insa, in cazul tulburarilor anxioase, este nevoie si de ajutor medical specializat. Diagnosticarea acestora se poate face de catre un psiholog sau medic psihiatru, care va ajuta persoana respectiva sa isi identifice gandurile ce pot declansa anxietatea exagerata.

Psihoterapia este solutia indicata pentru tratarea anxietatii: cu ajutorul specialistului, gandurile si comportamentul pot fi modificate astfel incat stresul sa fie redus, iar sentimentul de panica sa nu mai fie declansat in mod excesiv. Gestionarea simptomelor stresului este un alt element important in gestionarea eficienta a anxietatii, in general.

In anumite cazuri, pe langa consilierea psihologica poate fi nevoie si de administrarea anumitor medicamente, la indicatia specialistului, pentru ameliorarea simptomelor.

In acest mod, calitatea vietii unei persoane poate creste considerabil: se poate reintoarce la efectuarea activitatilor pe care le-a evitat din cauza anxietatii.

Din acest articol, este de retinut faptul ca anxietatea poate fi gestionata, cu ajutorul potrivit, daca este identificata din timp astfel incat sa nu produca prea multe efecte negative.

