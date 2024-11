Cum poti trata acasa diverse probleme de sanatate

Diversele probleme de sanatate, precum iritatii ale pielii, eruptii, acnee, muscaturi de tantar, arsuri minore, senzatie de greata, toxiinfectie alimentara, insomnie, mahmureala, raceala, gripa, dureri de cap sau dureri musculare, pot fi tratate in deplina siguranta acasa.

Poti vedea mai jos o serie de remedii simple si putin costisitoare recomandate de medici in cazul mai multor probleme, conform Prevention.

Iritatii ale pielii, pete si bube

Eruptiile cutanate insotite de mancarime pot fi cauzate de uleiuri din plante, parfumuri sau caldura puternica, acestia fiind numai cativa factori declansatori, potrivit lui Andy Spooner, medic pediatru la Health Science Center din cadrul Universitatii din Tennessee.

Pentru eruptii, medicul pediatru recomanda un antihistaminic (medicament impotriva alergiei). Pentru a calma pielea instantaneu, pulverizeaza apa minerala pe piele.

Studiile au aratat ca apa minerala de izvor diminueaza durerea in cazul arsurilor si eruptiilor. Aceasta apa se mai foloseste si pentru tratarea mancarimilor si a rosetii care apare in urma unei interventii cu laser.

Ads

Singura conditie este ca apa sa provina intr-adevar de la un izvor de munte.

Pentru acnee persistenta, iti poti trata fata cu un amestec de sare de gatit (cu granule mai mari decat sarea de masa) si cateva picaturi de ulei de neem (copac din estul Indiei cu proprietati medicinale).

Limpezeste pielea dupa aplicarea acestui amestec si apoi aplica o masca de iaurt obisnuit pe care o tii intre 15 si 30 de minute. Expertii spun ca acidul lactic din iaurt este un exfoliant natural care da stralucire pielii, indeparteaza acneea si estompeaza decolorarea pielii si ridurile fine.

Muscaturile de tantar pot fi tratate cu o pasta de aspirina pregatita acasa. Se zdrobeste o doza mica de aspirina, se adauga putina apa (0,02 litri) pentru a o dizolva, iar apoi se aplica pe piele.

Substanta obtinuta este un antiinflamator care reduce roseata de pe piele in urma muscaturilor sau intepaturilor, continand acid salicilic, ingredient activ in produsele recomandate pentru tratarea acneei.

Ads

Arsurile minore pot fi tratate cu o compresa rece de ceai verde sau negru. Fitonutrientii pe care ii contine ceaiul reduc inflamatiile vaselor de sange.

Greata, diaree si probleme cu stomacul

Senzatia de greata are remedii pe baza de zahar. Daca te uiti la ceea ce contin diversele medicamente impotriva gretii, vei vedea ca acestea contin zahar. Astfel, poti economisi banii dati pe medicamente preparandu-ti un sirop de fructe dintr-o cana de piersici.

In cazul diareei, se recomanda administrarea unui amestec de ierburi. Astfel, un ceai de coaja de rodie va ajuta stomacul deranjat. Pune deoparte coaja de rodie atunci cand cumperi acest fruct si, dupa ce s-a uscat, ia o lingurita si pune-o intr-o cana cu apa fiarta, lasand-o timp de trei-patru minute.

Poti folosi si scoarta de stejar (pe care o gasesti in magazinele naturiste): fierbe apa timp de trei minute si lasa apoi amestecul sa stea timp de o jumatate de ora. Strecoara apoi continutul.

Ads

Atat coaja de rodie, cat si scoarta de stejar sunt bogate in acid tanic, care ajuta organismul sa produca mucus care creeaza un strat protector in stomac, reducand astfel iritatia. Consuma doua lingurite de coaja de rodie sau scoarta de stejar, de patru pana la sase ori pe zi.

Toxiinfectia alimentara se trateaza cu un amestec de ceai negru si cateva felii de paine prajita. Acidul tanic din ceai si carbunele din paine neutralizeaza toxinele si te ajuta sa iti revii foarte repede.

Pentru mahmureala, poti bea o ceasca de suc de rosii in care torni o picatura de sos Tabasco (unul dintre cele mai picante sosuri din lume). Acest amestec ajuta ficatul si cuprinde foarte multi antioxidanti.

Raceala, gripa, congestie si alergii

In fazele premergatoare ale racelii si gripei, poti folosi un grepfrut necojit, pe care il tai in patru bucati, il pui intr-un vas si torni apa deasupra. Fierbe acest amestec pana da o data in clocot. Amesteca si adauga o lingurita de miere si consuma apoi acest amestec sub forma de ceai. Acest amestec ajuta sistemul imunitar.

Ads

Pentru a intari imunitatea, poti consuma si un extract din frunze de maslin, disponibil in magazinele naturiste.

Congestia si bronsitele necesita o baie de aburi: fierbe un vas cu apa, lasa-l sa se raceasca timp de un minut si apoi apleaca-te deasupra vasului (la o distanta de 0,3 metri). Pune un prosop pe cap si inhaleaza timp de cinci minute.

Congestia nazala se trateaza prin curatarea sinusurilor cu solutie salina nazala sau prin dizolvarea unei linguri de sare intr-o cana cu apa. Aceasta solutie iti va permite sa respiri mult mai bine.

Pentru alergii se recomanda administrarea de suplimente din plante. Cercetatorii suedezi au aratat ca o tableta de brusture, luata de trei ori pe zi, are acelasi efect ca si antihistaminicele traditionale, cu diferenta ca prima varianta nu provoaca o stare de moleseala.

Inainte de a lua produse pe baza de plante, trebuie avut in vedere faptul ca acestea pot interactiona cu alte pastile sau pot cauza probleme in cazul femeilor insarcinate, asa ca vorbeste inainte cu un doctor.

Ads

Probleme ale cavitatii orale

Durerea de dinti poate fi atenuata prin consumul de cuisoare. Daca nu aveti aceasta planta la indemana, se recomanda un extract de cuisoare disponibil in farmacii. Inmoaie putina vata in acest extract si aplica direct pe dinti, in locul afectat, timp de cateva minute, iar intensitatea durerii va scadea pana cand ajungi la dentist.

Dureri de spate si dureri de muschi si articulatii

Dupa un antrenament puternic, bea o sticla de suc de cirese amare, care contine antioxidanti si are efect antiinflamator, ajutand muschii sa isi revina.

Sucul de cirese amare sau concentratul de suc se gaseste in magazinele naturiste.

Daca ai dureri musculare puternice, le poti trata cu gheata. Aceasta trebuie aplicata pe zona afectata si tinuta timp de cinci minute. Daca se depaseste aceasta perioada de timp, pot aparea degeraturi.

Daca te-ai ranit singur (intinderi de muschi sau luxatii), ai nevoie de o anumita perioada de timp pentru a te vindeca. In orice caz, este foarte important sa continui sa te misti.

Ads

Este bine ca muschii afectati sa fie tinuti in miscare, si nu in repaus, pentru ca circulatia sangelui in zona reduce inflamatia si contribuie la vindecarea lor.

Durerea de spate poate fi evitata printr-o postura corecta atat la birou, cat si la volan.

Un exerctiu recomandat, daca totusi spatele te doare, este sa stai intins pe podea peste o minge de tenis. Deplaseaza corpul deasupra acestei mingi pana cand simti un punct dureros. Relaxeaza apoi aceasta zona dureroasa.

Daca nu ai incaltaminte potrivita pentru sport, dar continui sa-l practici, atunci este timpul sa te gandesti la acest lucru. Cumpara o incaltaminte sport care sa amortizeze socul la contactul cu solul. Acest tip de incaltaminte va avea un efect pozitiv asupra coloanei vertebrale intr-un an, potrivit unui studiu realizat de Lehigh University.

Dureri de cap si de spate

Durerile de cap pot fi atenuate prin presopunctura. Medicii spun ca durerile de cap trec mult mai repede atunci cand se maseaza talpile, aproape de degete, si nu capul.

Ads

O alta metoda pentru tratarea durerilor de cap este reprezentata de o baie la picioare cu apa calda si cateva lingurite de praf de mustar (folosit la gatit). Baile la picioare sunt relaxante si scad intensitatea durerilor.

In plus, baia fierbinte determina redistribuirea sangelui dintr-o anumita zona (cap, de exemplu) pe toata portiunea corpului.

Pentru a elibera tensiunea musculara de la nivelul capului si gatului, intinde-te si pune un pachet sau o punga cu mazare inghetata, intr-un prosop, pe portiunea gatului, timp de 15 minute.

Insomnia se poate trata ascultand un audiobook: creierul functioneaza ca o banda si daca ii oferi ceva interesant, precum ascultarea unei carti, atentia acestuia se va concentra numai pe cartea respectiva, fiind lasate la o parte grijile. Aceasta metoda se recomanda persoanelor care nu pot sa adoarma din cauza fluxului continuu de ganduri.

Pentru insomnii se recomanda si radacina de valeriana, un sedativ natural disponibil in magazinele naturiste.

Daca te simti epuizat si lipsit de energie, asigura-te ca bei suficienta apa: jumatate din oamenii care se plang de oboseala sunt de fapt deshidratati, spun doctorii. Consuma cel putin sase pahare de apa pe zi.

Daca esti hidratat si te simti inca obosit, incearca ginsengul siberian.

Ads