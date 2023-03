Cum sa reduci riscul de a avea probleme de vedere

In timp ce nu toate bolile de ochi pot fi prevenite, exista totusi masuri pe care le poti lua pentru a reduce riscul de a-ti pierde vederea si pentru a-ti imbunatati sanatatea ochilor. De asemenea, un rol important in evitarea afectiunilor oculare grave, si chiar a orbirii, il au examinarile oftalmologice facute in mod regulat, mai ales in etapa varstei mijlocii.

Conform Sheknows.com, iata ce poti face pentru a avea mai multe sanse de a-ti pastra vederea buna pe parcursul anilor.

1. Poarta ochelari de soare

Ochelarii de soare care blocheaza razele ultraviolete in proportie de 100% pot intarzia dezvoltarea cataractei deoarece protejeaza ochii de lumina directa a soarelui, ce poate deteriora retina. In plus, acestia protejeaza pielea delicata a pleoapelor si reduc riscul de a face riduri si chiar pe acela al cancerului de piele in jurul ochilor. De aceea nu ar trebui considerati un moft.

2. Nu fuma

Fumul de tigara este legat direct de multe probleme de sanatate, printre care se numara si degenerescenta maculara (afecteaza vederea centrala). Mai multe studii au aratat ca fumatorii si fostii fumatori sunt mai expusi riscului de a avea aceasta afectiune, comparativ cu cei care nu au fumat niciodata. Totodata, fumatorii au un risc mai mare de a dezvolta cataracta.

3. Mananca adecvat

Deficientele de vitamine si minerale pot afecta functionarea retinei. Este destul de cunoscut faptul ca morcovii sunt buni pentru vedere, insa si alte legume sunt importante in acest sens, in special cele cu frunze verzi. Cercetarile au aratat ca cei care aveau o alimentatie bogata in vitaminele C si E, in zinc, luteina si acizi grasi omega-3 aveau un risc mai mic de a fi diagnosticati cu degenerescenta maculara timpuriu si intr-un stadiu avansat.

4. Mergi la o examinare oftalmologica

Chiar daca nu te deranjeaza ceva in ceea ce priveste vederea si nici nu ai factori de risc pentru boli de ochi ar trebui sa mergi la o examinare oftalmologica in jurul varstei de 40 de ani (la aceasta varsta pot incepe sa apara schimbari legate de vedere). Pe baza rezultatelor primei examinari, oftalmologul va estima intervalele la care va trebui sa te duci din nou la control.

In cazul in care simti ca ai deja probleme sau ai in familie cazuri de boli oculare, diabet sau tensiune arteriala ridicata, ar trebui mai cu seama sa te vada un oftalmolog.

5. Poarta ochelari de protectie

Multe accidente si leziuni care se petrec in timpul practicarii unor sporturi sau al unor activitati de munca (fie acasa, fie la serviciu) pot fi evitate prin purtarea unor ochelari de protectie.

6. Intereseaza-te de istoricul familiei in ceea ce priveste bolile oftalmologice

Cunoscand cazurile din familie de afectiuni ale ochilor si detalii legate de tipul acestora sau gravitatea lor, poti preveni riscul de a le dezvolta si tu, in special discutand cu oftalmologul despre acestea.

7. Nu ignora simptomele

Probleme serioase de vedere, cum ar fi glaucomul sau degenerescenta maculara, pot fi tratate mai usor si mai eficient daca sunt diagnosticate in stadii incipiente. Lasate netratate, aceste boli pot duce chiar la orbire, iar specialistii estimeaza o crestere semnificativa a cazurilor de afectiuni oculare pana in 2020 (cataracta, glaucom, retinopatie diabetica, degenerare maculara).

8. Respecta instructiunile de folosire a lentilelor de contact

In cazul in care utilizezi lentile de contact este esential sa respecti instructiunile de ingrijire si folosire pentru acestora. Daca, spre exemplu, dormi cu ele, in situatia in care nu sunt special create si pentru somn, daca folosesti apa sau saliva in locul solutiei de umezire, daca folosesti solutii expirate, etc. te poti alege cu ulcer cornean, dureri si chiar pierderea vederii.

9. Combate oboseala ochilor

Daca lucrezi mult in fata unui computer sau ai o meserie care solicita intens ochii, poti respecta o regula extrem de utila. Opreste-te din lucru la fiecare 20 de minute si priveste un obiect aflat la o distanta de aproximativ sase metri, timp de 20 de secunde. Daca nu vei simti ameliorari, ar trebui sa mergi la un specialist deoarece poate fi vorba de sindromul ochilor uscati, de presbiopie sau s-ar putea sa ai ochelari cu lentile care nu sunt centrate asa cum ar trebui.

