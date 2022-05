Eutanasieri masive la pasarile din Brasov

Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Brasov, procesul de eutanasiere a intregului efectiv de pasari in zece din cele 16 focare de gripa aviara existente in judetul Brasov a fost finalizat duminica dimineata.

In localitatile Hurez, Fagaras, Feldioara (comuna Ucea), Soars, Vistea de Jos si Beclean s-a realizat deja si dezinfectia principala. Se continua actiunile la ferma avicola Pati Prod Codlea, in localitatile Bod, Dumbravita, Holbav, municipiul Codlea si cartierul Stupini, din municipiul Brasov.

Situatia din tara este in continuare sub semnul intrebarii. Mai exista 31 de suspiciuni de gripa aviara si 20 de confirmari - 16 in Brasov, una in Covasna si trei in Vrancea, fiind luate masuri de izolare, potrivit informatiilor furnizate de Ministrul Agriculturii. De asemenea, Gheorghe Flutur a facut un apel catre autoritatile locale pentru implicare in activitatea de izolare a virusului, pentru evitarea situatiei din Vrancea, unde sacrificarea pasarilor a fost intarziata.

In ceea ce priveste situatia din Bucuresti, in urma aprobarilor de la Comandamentul Antiepizootic, o treime din perimetrele izolate din sectoarele 2 si 4, intra in carantina de gradul I.