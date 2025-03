Factori de risc pentru cancer la care nici nu te gandeai

Numarul cazurilor de cancer este in crestere, iar experti din intreaga lume fac cercetari pentru a descoperi cauzele acestei boli. Dovezile care leaga unii factori de risc de diferite forme de cancer sunt puternice. Este vorba de imbatranirea populatiei (persoanele in varsta au un risc mai mare din cauza imbatranirii celulelor), o alimentatie proasta, fumat, sedentarism.

De asemenea, si alcoolul este un alt factor clar, un studiu recent aratand ca si cantitati mici consumate frecvent - circa 175 de militri de vin zilnic - au marit riscul de cancer la san la femei cu 15%.

Posibili factori de risc, chiar daca au o pondere mai mica decat cei de mai sus, sunt insa multi, iar Daily Mail a cerut parerea unor specialisti pentru a afla si cativa dintre acestia.

1. Bauturile fierbinti

Consumarea ceaiului fierbinte a fost asociata cu un risc crescut de cancer esofagian, in cadrul unui studiu iranian. Comparativ cu ceaiul baut cald (sub65 de grade Celsius), cel fierbinte (65-69 grade) a fost asociat cu un risc dublu de cancer esofagian, iar cel foarte fierbinte (70 grade sau mai mult) cu un risc de opt ori mai mare.

De asemenea, consumarea unui ceai in mai putin de doua minute dupa ce a fost turnat in ceasca a fost asociata cu un risc de cinci ori mai mare, comparativ cu a-l consuma la patru sau mai multe minute dupa ce a fost turnat.

2. Telefoanele mobile

Chiar anul acesta, Organziatia Mondiala a Sanatatii a admis ca utilizarea acestora poate cauza cancer. Mai multe cercetari sugereaza ca folosirea telefoanelor mobile creste riscul dezvoltarii cancerului la creier, iar unii experti sfatuiesc oamenii sa foloseasca frecvent dispozitivele hands free si sa dea SMS-uri mai des in loc sa sune.

Dezbaterile asupra riscului provocat de acestea sunt insa intense si parerile impartite; un alt studiu a ajuns spre exemplu la concluzia ca utilizatorii de mobile nu au un risc mai mare de a face cancer la creier decat alte persoane.

Lipsa studiilor pe termen lung ingreuneaza stabilirea cu certitudine a unui risc, iar o problema in realizarea acestora este ca tehnologia, si deci si tipul de radiatie, se schimba frecvent.

3. Carnea fripta prea tare

Un studiu realizat in Norvegia si dat publicitatii chiar in aceasta luna sugereaza ca o substanta numita HCA, gasita in carnea fripta prea tare, cu portiuni de arsura, a fost asociata, in cantitati ridicate, cu un risc crescut de cancer la colon.

Si in aceasta privinta este nevoie de mai multe studii, dar oricum au mai fost si alte cercetari care au aratat ca gatitul carnii la termperaturi ridicate, pana cand se arde, poate produce substante cancerigene.

4. Mostenirea genetica

Unele persoane cred ca multe cazuri de cancer au drept cauza mostenirea genetica, dar expertii sunt de parere ca doar 5-10% dintre cancere pot fi legate de gene. Este un factor de risc pe care nu il poti influenta, dar un stil de viata sanatos si mai ales sa nu fumezi joaca un rol important.

5. Constipatia

Deocamdata nu exista studii certe nici in acest caz, dar se crede ca aceasta problema a sistemului digestiv creste riscul de cancer la colon, materia care sta acolo mai mult timp putand cauza o modificare in mucoasa colonului.

Pana acum s-a remarcat ca incidenta cancerului la colon este mai mica in Orientul Indepartat, zona in care oamenii au un tranzit mai bun deoarece se consuma multe fibre si legume (o alimentatie bogata in fibre reduce riscul de cancer, fapt confirmat de multe cercetari).

6. Recipientele din plastic

O substanta chimica larg folosita in recipientele din plastic pentru mancare, numita bisfenol-A (sau BPA), poate fi un factor de risc pentru cancerul la san, conform unor studii.

De asemenea, se crede ca incalzirea unor alimente in recipiente din plastic, la microunde, poate duce la eliberarea unor substante carcinogene in mancare, dar in acest sens nu exista dovezi. Consumarea multor produse procesate, care se pot prepara la microunde, poate fi insa un indicator al unui stil de viata nesanatos, putand insoti factori de risc ca sedentarismul.

7. Puii cu hormoni

Hormonii folositi pentru a stimula cresterea puilor din unele ferme pot mari nivelul de estrogen la oameni, iar o astfel de crestere este asociata cu cancerul la san. Unii experti spun insa ca trebuie sa mananci o cantitate foarte mare de astfel de carne de pui pentru ca riscul de cancer sa creasca.

8. Terapia de substitutie hormonala

In ultimii ani s-a vorbit des despre legatura dintre terapia de substitutie hormonala (care amelioreaza simptomele menopauzei) si cresterea riscului de cancer de san, ovarian si de uter (teoria este ca hormonii incurajeaza cresterea tumorilor canceroase).

Unii specialisti sunt insa de parere ca daca se recurge la aceasta terapie doar cativa ani nu creste foarte mult riscul, dar, cu cat este utilizata mai mult, cu atat este mai periculoasa. La cinci ani dupa oprirea ei riscul de cancer va fi acelasi ca la o femeie care nu a apelat niciodata o astfel de terapie.

