Hipertensiv? Trateaza-te cu suc de sfecla rosie!

Autor: Anca Serghescu
Marti, 16 Aprilie 2013, ora 13:01
Hipertensiv? Trateaza-te cu suc de sfecla rosie!

O cana de suc de sfecla rosie, zilnic, te poate ajuta sa-ti pastrezi tensiunea la cote normale, arata un studiu recent realizat in Marea Britanie.

In cadrul cercetarii, "tratamentul" constand intr-o cana de suc de sfecla rosie (250 ml) a scazut considerabil tensiunea in cazul celor 15 subiecti, aducand-o, in cazul unora, la cote normale, se mentioneaza intr-un raport publicat de jurnalul Hypertension, citat de BBC.

Efectele au fost rapide, observandu-se, in unele cazuri, chiar dupa cateva ore. Schimbarea era sesizabila si a doua zi.

Oamenii de stiinta de la London Medical School si Barts Health NHS Trust studiaza efectele sfeclei rosii asupra organismului de mai multi ani. Potrivit acestora, singura reactie adversa posibila este schimarea culorii urinei, care poate deveni roz.

Ce face sfecla rosie atat de speciala? Nitratii care se gasesc in mod natural in sol, ce ajung ulterior in planta, in concentratii mari.

Acestia nu se gasesc doar in sfecla rosie, insa e nevoie de mai multe studii pentru a se determina exact care sunt cele cu o concetratie superioara de nitrati.

Orice strategie de a cobori tensiunea arteriala este de dorit, iar consumul de suc de sfecla rosie sau al legumei, in general, este poate cea mai simpla cale. Lasata netratata, hipertensiunea mareste riscul de atac de cord si cerebral.

