Indulcitorii artificiali - Cat de sanatosi sunt?

Aproximativ 15% dintre adultii din Statele Unite ale Americii folosesc indulcitori artificiali pentru a reduce numarul de calorii, a controla diabetul sau a preveni cariile. Cat de sigur este insa sa inlocuim indulcitorii clasici?

In timp ce se stie ca inlocuitorii de zahar sunt, in general, siguri, nu se stie inca totul despre cum ar trebui folositi. Everydayhealth.com a evidentiat ceea ce este cunoscut pana acum.

O scurta istorie

Primul inlocuitor de zahar, zaharina, a fost descoperit in 1800 si a castigat teren in timpul celor doua Razboaie Mondiale, cand zaharul era rationalizat. Folosirea bauturilor si a alimentelor fara zahar a luat amploare in 1960, cand doctorii si-au dat seama cat de importanta este controlarea greutatii in diabet.

Efectele nocive ale indulcitorilor artificiali

De atunci, pe masura ce oamenii incepeau sa devina tot mai preocupati de hrana sanatoasa, producatorii au venit si cu alti inlocuitori pe piata. Acestia sunt: Aspartamul (aprobat in 1981), Acesulfam-K (aprobat in 1988), Sucraloza - Splenda, SucraPlus (aprobata in 1998) si Neotam (aprobat in 2002). Alti inlocuitori sunt in curs de dezvoltare.

Ce rol au in dieta

Inlocuitorii nu au calorii si reduc riscul aparitiei cariilor. Un studiu a demonstrat insa ca diferenta la pierderea in greutate dintre un grup care a consumat indulcitori artficiali si alt grup care a consumat zahar a fost foarte mica. Cu toate acestea, pe termen lung inlocuitorii ajuta la mentinerea greutatii.

Bauturile indulcite artificial, mai periculoase decat alimentele grase?

Un consum mare de bauturi indulcite artificial poate fi periculos pentru lupta ta cu kilogramele si poate duce la privarea organismului de nutrientii necesari, in cazul in care te folosesti de acestea pentru a inlocui o parte din hrana zilnica.

Mai multe studii au aratat chiar ca indulcitorii adaugati in apa (care nu are un continut nutritiv) sporesc foamea. Adaugati insa in iaurt spre exemplu, in cazul in care iti place sa-l mananci dulce, sunt foarte buni.

Indulcitorii, in stransa legatura cu diabetul si obezitatea

Cine ar trebui sa evite indulcitorii

Pentru cei mai multi dintre oameni, indulcitorii reprezinta o alternativa sigura la zahar. Cei care ar trebui insa sa ii evite sunt copiii (doar daca nu le-a recomandat doctorul cumva), femeile insarcinate si cei care sufera de fenilcetonurie (o boala rara si foarte grava care antreneaza retardare mintala).