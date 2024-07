Legumele si pestele apara copiii de astm si alergii

Copiii care consuma peste si produse vegetale sunt mai putin expusi riscului de a dezvolta alergii sau astm, pentru ca antioxidantii din vegetale si acizii grasi omega-3 continuti de peste intaresc sistemul imunitar, potrivit unui studiu recent prezentat de Reuters.

Cercetatorii au monitorizat evolutia sanatatii a 450 de copii spanioli de la nastere pana varsta de 6 ani si au observat ca micutii care au consumat peste des au fost mai putin sensibili la alergii, comparativ cu copiii in a caror alimentatie nu intra foarte des acest aliment.

De asemenea, astmul a afectat mai putini copiii care mancau frecvent legume ca rosiile, vinetele, dovleceii si mazarea.

Coordonatorul cercetarii, Dr. Leda Chatzi de la Universitatea Heraklion din Creta, a declarat ca rezultatele studiului trebuie sa ii faca pe parinti sa includa in alimentatia copiilor lor aceste alimente. Medicul considera ca acest gen de alimentatie este foarte important mai ales in cazul in care in familie exista deja cazuri de astm sau alergii, iar copii ar putea mosteni aceasta boala.

Rezultatele studiului arata ca micutii care au mancat mult peste prezinta cu 57% mai putine riscuri de a dezvolta alergii, fata de cei care nu consumau acest aliment, iar cei care consumau des legume prezinta un risc mai mic cu 62% de a prezenta simptome de astm fata de restul copiilor.

Potrivit Dr. Chatzi, antioxidantii din vegetale protejeaza tesuturile plamanilor de agresiuni, iar rosiile si mazarea contin antioxidanti alfa, betacaroten si vitamina C, iar pestele, precum somonul contine acizi grasi omega-3 care intaresc sitemul imunitar al copiilor si care ii protejeaza impotriva alergiilor.

