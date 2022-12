Medicament pe baza de magnolie impotriva cheagurilor de sange

Un medicament produs pe baza de extract de magnolie va reusi sa previna formarea cheagurilor de sange, fiind sigur si tolerabil de catre pacienti, dupa cum arata doua studii date publicitatii recent.

Specialistii de la Institutul de Cercetare Clinica Duke au testat noul medicament pe 1.030 de persoane de peste 45 de ani, informeaza HealthCentral.com.

Acestea erau programate fie pentru o interventie coronariana, fie pentru angiografie, pentru prima categorie recomandandu-se de obicei Aspirina sau Clopidogrel impotriva sangerarilor.

Toti voluntarii au fost impartiti aleatoriu in patru grupe, fiecarui grup administrandu-i-se noul medicament, intitulat SCH 530348, in doze de 10, 20 sau 40 de miligrame sau o pastila placebo.

Aspirina sau Clopidogrel nu au fost prescrise ca parte a experimentului, dar au fost permise, iar 95% dintre voluntari au declarat ca si le-au administrat.

Rezultatul cercetarii a evidentiat ca medicamentul bazat pe extras din magnolie este, in general, tolerat indiferent de doza si ca nu creste sangerarea nici macar atunci cand este administrat impreuna cu aspirina sau clopidogrelul.

Cercetatorii spun ca SCH 530348 pare sa ofere un mult mai bun control asupra sangerarii si formarii cheagurilor, lucru extrem de important in special in timpul interventiilor coronariene de eliberare a cailor vasculare infundate, in care pacientii risca sa sufere hemoragii masive sau alte complicatii cardiovasculare.

Ads