Medicament pentru hipermetropie, ce ar putea inlocui ochelarii

Autor: Anca Serghescu
Miercuri, 03 Februarie 2010, ora 21:06
1795 citiri
Medicament pentru hipermetropie, ce ar putea inlocui ochelarii

Cercetatorii australieni au anuntat marti ca au descoperit o gena asociata cu hipermetropia, descoperire ce ar putea duce la gasirea unui medicament ce ar putea inlocui curand ochelarii.

In prezent, singurele tratamente pentru hipermetropie sunt ochelarii, lentilele de contact si terapia cu laser, a explicat coordonatorul studiului, Professor Paul Baird, din Melbourne, conform AFP.

Dupa ce a studiat ADN-ul a 551 de australieni adulti care se confrunta cu aceasta problema, ce le permite sa vada clar la distanta, dar au dificultati in cazul unor activitati precum cititul, cercetatorul a observat ca mai toti aveau aceleasi variatii genetice.

Se banuieste ca o combinatie dintre acestea si factorii de mediu duce la aparitia hipermetropiei.

România și mitul invaziei străinilor
România și mitul invaziei străinilor
Până la urmă instigarea la luptă împotriva străinilor care muncesc la noi în țară a dat roade. Un tânăr de 20 de ani a lovit un nepalez. Povestea o știe toată lumea așa că nu o mai...
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern soldată cu amânarea adoptării pachetului II de măsuri SURSE
Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern soldată cu amânarea adoptării pachetului II de măsuri SURSE
Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își depune mandatul dacă nu se ajunge la o soluție pentru a reduce numărul de angajați la stat, au relatat surse din PSD și PNL pentru HotNews....
#cauze hipermetropie, #medicament hipermetropie, #tratament hipermetropie , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se raspandeste in toata lumea. Tarile care au cazut in capcana digitala a Kremlinului
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat dupa CFR - FCSB 2-2

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a fotografiat alături de Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mă simt recunoscătoare și mândră” FOTO
  2. Horoscop zilnic. Luni, 1 septembrie. Zodia care ar putea merge într-o călătorie
  3. Bancul zilei: De ce este căutat un primar de DNA
  4. „Apa cumpărată are gust și miros ciudat. Ce trebuie să fac?”
  5. Fitilele unor lămpi cu ulei, vechi de 4.000 de ani, descoperite în Israel. Aspectul neobișnuit pe care l-au observat arheologii
  6. Câți bani a cheltuit Dan Negru la Istanbul pentru cel mai vechi desert din lume: „Scump. Noi suntem 4”
  7. Celebru bucătar, bănuit că și-a făcut operatie estetică. De fapt, suferea de cancer
  8. Test de sânge revoluționar, care poate detecta o boală teribilă și incurabilă cu 10 ani înainte să apară simptome. A fost creat de cercetători din SUA, Marea Britanie și Italia
  9. Care este ora ideală pentru cină ca să ai un tranzit regulat dimineața
  10. Norocul se arată în sfârșit pentru trei zodii în săptămâna 1–7 septembrie