Medicament pentru hipermetropie, ce ar putea inlocui ochelarii

Cercetatorii australieni au anuntat marti ca au descoperit o gena asociata cu hipermetropia, descoperire ce ar putea duce la gasirea unui medicament ce ar putea inlocui curand ochelarii.

In prezent, singurele tratamente pentru hipermetropie sunt ochelarii, lentilele de contact si terapia cu laser, a explicat coordonatorul studiului, Professor Paul Baird, din Melbourne, conform AFP.

Dupa ce a studiat ADN-ul a 551 de australieni adulti care se confrunta cu aceasta problema, ce le permite sa vada clar la distanta, dar au dificultati in cazul unor activitati precum cititul, cercetatorul a observat ca mai toti aveau aceleasi variatii genetice.

Se banuieste ca o combinatie dintre acestea si factorii de mediu duce la aparitia hipermetropiei.

Ads