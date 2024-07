Mutatiile genetice, "vaccinul" impotriva HIV/SIDA?

Virusul HIV omoara in continuare mii de oameni fara a se fi gasit inca un tratament salvator. Insa acest lucru se poate schimba dupa o descoperire uimitoare.

Astfel, medicii care tratau un pacient infectat cu HIV si bolnav de leucemie au observat ca acesta s-a vindecat in mod miraculos dupa ce i-a fost facut un transplant de la un donator cu mutatii genetice, informeaza The Wall Street Journal.

"Am fost foarte surprins. (...) Pacientul se simte bine si, la doua zile de la operatie, fara administrarea medicatiei specifice in astfel de cazuri, inca nu am detectat niciun semn de HIV", a declarat Dr. Gero Hutter, de la Charite Universitatsmedizin Berlin.

Descoperirea este cu atat mai senzationala cu cat Dr. Hutter, un hematolog care nu este un specialist in HIV/SIDA, a inlocuit cu buna stiinta maduva pacientului cu cea a unui donator cu anumite mutatii genetice.

Mutatia care imunizeaza impotriva virusului HIV este cunoscuta ca CCR5 delta32 si este intalnita de la 1% pana la 3% in cadrul populatiei albe.

Virusul HIV foloseste CCR5 drept coreceptor, ajungand ca, in cele din urma, sa distruga celulele sistemului imunitar. Astfel, atata timp cat organismul nu ofera niciun suport pentru CCR5, oamenii care au suferit aceasta mutatie sunt protejati in mod natural.

