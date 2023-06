O deficienta genetica la originea schizofreniei

Potrivit unor studii efectuate pe soareci de catre o echipa de cercetatori de la Universitatea Edinburg, o gena deficienta ar putea avea legatura cu aparitia schizofreniei si depresiei.

Gena DISCI a fost identificata in 2000 intr-o familie scotiana care avea un trecut bogat in boli mentale, insa putine lucruri sunt cunoscute inca in privinta modului in care mutatia acestei gene poate provoca probleme mentale. continuare

