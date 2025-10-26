Papadia, o "buruiana" cu efecte benefice

Papadia creste in mod natural aproape oriunde exista o pajiste sau un petec de pamant rasfatat de lumina soarelui. Frumoasa floare galbena a copilariei se gaseste in 100 de variatii si poate fi folosita in tratarea a numeroase afectiuni.

In mod traditional, papadia s-a folosit din cele mai vechi timpuri in tratarea afectiunilor glandelor mamare, sistemului gastrointestinal si afectiunilor pielii, informeaza naturalherbsguide.com.

Pentru unele persoane, papadia nu este decat o buruiana pe care o indeparteaza, din primul moment in care a aparut in gradina lor.

In realitate, papadia este bogata in nutrienti si este remediul perfect pentru tratarea afectiunilor stomacului, ficatului si a oricarei dereglari a glandelor.

Frunzele au un continut bogat de vitamina A, C, D si B, dar si de fier, magneziu, zinc, potasiu, calciu si cupru.

Frunzele pot fi folosite drept suplimente naturale pentru gravide, dar si batranii o pot folosi pentru cresterea apetitului. Papadia are si proprietati diuretice, iar unii medici o recomanda pentru spalari stomacale.

Studiile cercetatorilor americani au aratat ca papadia poate fi folosita cu succes si in tratarea pneumoniilor, bronsitelor si a altor dereglari respiratorii.

Mai mult, micile pete de pe piele pot fi indepartate cu o crema obtinuta din extract de papadie. Femeile aflate la menopauza au in aceasta planta intaritorul perfect al organismului.

Specialistii au recunoscut beneficiile multiple ale papadiei si recomanda tratarea problemelor de glande, stomac, ficat sau piele cu extractul ei.

Ei au recomandat insa ca administrarea sa se faca numai dupa sfatul medicului, pentru a nu se inregistra efecte adeverse.

Uneori pot aparea dureri de stomac si hiperaciditate. Tocmai de aceea, specialistii recomanda administrarea concomitenta cu alte tratamente naturale, pentru evitarea acestor probleme.

