Papadia, o "buruiana" cu efecte benefice

Autor: Lacramioara Brecea
Luni, 22 Iunie 2009, ora 12:56
16844 citiri
Papadia, o "buruiana" cu efecte benefice
Foto: dgsgardening.btinternet.co.uk

Papadia creste in mod natural aproape oriunde exista o pajiste sau un petec de pamant rasfatat de lumina soarelui. Frumoasa floare galbena a copilariei se gaseste in 100 de variatii si poate fi folosita in tratarea a numeroase afectiuni.

In mod traditional, papadia s-a folosit din cele mai vechi timpuri in tratarea afectiunilor glandelor mamare, sistemului gastrointestinal si afectiunilor pielii, informeaza naturalherbsguide.com.

Pentru unele persoane, papadia nu este decat o buruiana pe care o indeparteaza, din primul moment in care a aparut in gradina lor.

In realitate, papadia este bogata in nutrienti si este remediul perfect pentru tratarea afectiunilor stomacului, ficatului si a oricarei dereglari a glandelor.

Frunzele au un continut bogat de vitamina A, C, D si B, dar si de fier, magneziu, zinc, potasiu, calciu si cupru.

Frunzele pot fi folosite drept suplimente naturale pentru gravide, dar si batranii o pot folosi pentru cresterea apetitului. Papadia are si proprietati diuretice, iar unii medici o recomanda pentru spalari stomacale.

Studiile cercetatorilor americani au aratat ca papadia poate fi folosita cu succes si in tratarea pneumoniilor, bronsitelor si a altor dereglari respiratorii.

Mai mult, micile pete de pe piele pot fi indepartate cu o crema obtinuta din extract de papadie. Femeile aflate la menopauza au in aceasta planta intaritorul perfect al organismului.

Specialistii au recunoscut beneficiile multiple ale papadiei si recomanda tratarea problemelor de glande, stomac, ficat sau piele cu extractul ei.

Ei au recomandat insa ca administrarea sa se faca numai dupa sfatul medicului, pentru a nu se inregistra efecte adeverse.

Uneori pot aparea dureri de stomac si hiperaciditate. Tocmai de aceea, specialistii recomanda administrarea concomitenta cu alte tratamente naturale, pentru evitarea acestor probleme.

Ministra Mediului anunță schimbări în monitorizarea aerului: „Vrem să știm ce respirăm acum, nu media pe 24 de ore”
Ministra Mediului anunță schimbări în monitorizarea aerului: „Vrem să știm ce respirăm acum, nu media pe 24 de ore”
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că săptămâna viitoare va propune modificări importante privind monitorizarea calității aerului, astfel încât datele afișate public să...
Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”
Un fost premier desființează legea lui Bolojan privind pensiile magistraților: „A fost făcută în bătaie de joc”
Fostul premier Victor Ponta critică legea inițiată de Ilie Bolojan privind pensiile de serviciu ale magistraților, susținând că aceasta a fost „făcută în bătaie de joc” și motivată...
#papadie intrebuintari naturale, #papadie sanatate, #extract papadie , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a furat acoperișul vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta a Austriei. Apel pentru strângerea fondurilor necesare reparațiilor VIDEO
  2. Cât de greu este să fii străin în România. Povestea unui expat care a cunoscut succesul la noi în țară. „Am învățat limba română pe stradă, în piață, râzând cu oamenii”
  3. Afecțiunea care apare la unele femei imediat după naștere și pe care specialiștii cer să fie clasificată drept boală psihiatrică distinctă
  4. 8 alimente care îți dau energie și te ajută să rămâi treaz, fără efectele negative ale cofeinei: "Îmbunătățesc fluxul sanguin către creier, sprijinind claritatea mentală"
  5. Vrei ca dormitorul tău mic să pară mai mare? Designerii spun că aceste 8 trucuri chiar funcționează: "Vei fi uimit"
  6. 8 alimente pe care nu ar trebui să le mănânci pe stomacul gol, potrivit nutriționiștilor
  7. Terapia care ar încetini îmbătrânirea: Cercetătorii au descoperit un tratament ce produce efecte de întinerire în urma testelor pe rozătoare
  8. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 25 octombrie. Zodia care ar putea fi victima unui accident
  9. Bancul zilei: Pe banii părinților
  10. Dezastrul găsit de un director după ce a câștigat concursul pentru postul de la Muzeul Satului. "Acolo nu prea m-a vrut nimeni, cam asta e realitatea. Sat fără câini"