Oamenii de stiinta spun ca expunerea, pe an, la cinci micrograme pe metru cub de particule de poluare, peste limita considerata sigura, grabeste procesul natural de imbatranire a plamanilor si reduce capacitatea pulmonara. In tarile in curs de dezvoltare, situatia este chiar mai grava - acolo, oamenii inhaleaza aer cu peste 10 micrograme de particule de poluare pe metru cub, numarul cazurilor de BPOC (boala obstructiva pulmonara cronica) fiind de patru ori mai mare decat in situatiile in care persoanele locuiau cu fumatori.

BPOC este un termen folosit pentru bolile de plamani care blocheaza circulatia aerului, provocand dificultati majore de respiratie, si reprezinta a treia cauza de deces la nivel mondial. Cauzele BPOC pot fi fumatul, mostenirea genetica, dar si mediul in care traieste persoana respectiva.

Intrucat traim in cea mai poluata capitala din Uniunea Europeana, am cautat cateva metode de detoxifiere a plamanilor.

Baie de aburi

Potrivit Doctorul Zilei, aburii calzi curata caile respiratorii, detoxifiaza plamanii si decongestioneaza sinusurile, ceea ce duce la o imbunatatire notabila a respiratiei.

De asemenea, vaporii de menta sau eucalipt (excelenti pentru imunitate) sunt eficienti in tratarea multor afectiuni respiratorii.

Se fierb doi litri de apa, iar cand clocoteste, se inchide focul, se adauga patru linguri de plante medicinale (la alegere: menta, pin, cimbru, rozmarin, eucalipt, musetel sau oregano) si se acopera vasul pentru cateva minute.

Apoi, faceti inhalatie deasupra acestei infuzii, 15 minute - stati cu capul deasupra infuziei, acoperiti cu un prosop mare, astfel incat sa improvizati o sauna. Inspirati adanc pe nas si expirati pe gura.

Dupa inhalatie, se recomanda sa pastrati prosopul pa fata, pana va acomodati treptat cu temperatura din camera.

Ceai de lemn dulce

Lemnul dulce este folosit de mii de ani in tratamentul bolilor cailor respiratorii superioare, de la raceli, la alergii. Pe langa faptul ca sustine sistemul imunitar si ajuta la lupta cu virusurile, este util si ca expectorant.

Ceaiul fierbinte de lemn dulce este un mod simplu de a consuma aceasta planta si de a elimina din sinusuri si plamani mucusul, plin de bacterii si toxine.

Uleiuri esentiale

Inhalarea uleiurilor esentiale este o alta modalitate foarte buna de a curata aparatul respirator. Uleiurile esentiale de menta si ienupar, picurate in cada fierbinte, fac minuni.

Renuntarea la fumat si evitarea fumatorilor

Este demonstrat deja ca fumatul face rau - si fumatorilor, si nefumatorilor, deopotriva.

Cele dintai organe afectate de fumat sunt plamanii - ii incarca de toxine si mucus. Toti suferinzii de boala pulmonara obstructiva cronica au fost fumatori. Fumatul pasiv (inhalat de la altii) este la fel de rau.

Astfel ca cel mai bun lucru pe care il puteti face pentru plamanii vostri si ai celor de langa voi este sa va lasati de fumat.

Respiratia corecta

Oxigenul este indispensabil vietii, iar buna oxigenare a celulelor si tesuturilor poate face diferenta sanatate si boala, intre viata si moarte.

Respiratia corecta sustine sistemul cardiovascular, creierul si functiile de baza ale organelor.

Multi oameni nu respira corect, niciodata. Pentru ca nimeni nu ii invata.

Primul pas este cunoasterea muschilor implicati in respiratie: muschii diafragmatici, musculatura abdominala, musculatura intercostala.

Intarirea si stimularea acestor muschi nu doar ca imbunatatesc respiratia, dar cresc rezistenta generala si reduc stresul.

Iata trei exercitii simple, care imbunatatesc respiratia. Trebuie facute timp de 14 zile consecutive si apoi repetate macar o data pe saptamana.

1. Concentrati-va pe expiratie - este cea mai neglijata in respiratie. In mod normal, omul elimina doar 30% din aerul din plamani, iar o expiratie buna poate creste acest procent la 70%.

Cheia unei respiratii corecte este o expiratie cat mai ampla.

Exercitiul este simplu, care nu va ia mai mult de cinci minute, pe zi: fortati expiratia cat de mult puteti, ajutandu-va de muschii abdominali. Incercati cel putin cinci reprize de inspiratii normale, urmate de expiratii ample.

2. Stati jos, intr-o pozitie relaxata. Inspirati lent si mergeti cu inspiratia pana la maximum posibil. Apoi expirati normal, relaxati-va cateva secunde si reluati de cinci ori inspiratiile profunde. Senzatia de usoara ameteala este dovada ca exercitiul este facut corect.

3. Exista un exercitiu yoga, numti "sufla in lumanare", foarte benefic pentru marirea capacitatii pulmonare. Exercitiul are doua variante: dozati-va inspirul, astfel incat sa stingeti flacara unei lumanari, fara ca aceasta sa palpaie, apoi dozati-va expirul astfel incat lumanarea sa nu se stinga (cei mai experimentati ajung la performanta de a sufla inspre flacara si flacara nici macar sa nu palpaie, dar asta se intampla dupa mii se exersari).

Acesta este un exercitiu de respiratie preferat de actori si muzicieni profesionisti - e amuzant, provocator si cu efecte extraordinare.