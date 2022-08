Planul de sanatate pentru toamna

Febra, tusea, guturaiul, frisoanele si nasul infundat sunt simptomele care apar atunci cand nu ai alcatuit si respectat un plan strict de sanatate, iar vremea nefavorabila te-a luat si pe tine prin surprindere.

Esti racit la inceput de toamna pentru ca nu te-ai pregatit pentru variatiile de temperatura, vantul puternic sau ploile suparatoare specifice sezonului. Nu este prea tarziu sa incepi sa te pregatesti, sustine healthy.net.

Etapele planului de sanatate

In prima faza, specialistii recomanda la fiecare extractele cu gentiana si echinaceea, pentru efectul lor antiviral si antibacterian.

Detoxifierea este necesara in aceasta etapa. Tocmai de aceea, fa-ti provizii de salvie, trifoi si brusture. Iti vei intari sistemul imunitar, iar tensiunile musculare si ale sistemului nervos vor disparea pe loc.

Tot in aceasta faza, sunt necesare suplimentele de zinc, recomandate la fiecare patru ore si vitaminele A,C,E de trei ori pe zi.

Pentru nasul infundat, carceii, plante originare din Asia, intalnite in tara noastra in zona Marii Negre si a Deltei, vor face minuni. Nu se recomanda tratamentul indelungat insa, tocmai de aceea vei respecta intocmai sfatul medicului tau.

Dupa ce simptomele racelii au disparut, este necesara o alta etapa de recuperare a organismului. Doar doua saptamani de tratament te despart de o recuperare si fortificare a organismului tau slabit.

Specialistii americani recomanda continuarea tratamentului cu gentiana si echinaceea, inceput in prima faza. Se mai adauga extract de astragalus, un puternic tonic, administrat de trei ori pe zi.

Nu uita de antioxidantii care intretin rezistenta organismului. Vitaminele A,C E si zincul sunt absolut necesare. Adauga si vitamina B5, care are rolul de a interveni in producerea energiei, de a revigora organismul si a reduce stresul.

Ultima etapa a programului de sanatate pentru sezonul rece este una preventiva, generala, in care vor fi alternate toate aceste tratamente, pentru ca organismul sa nu aiba nici o slabiciune.

In prima saptamana se administreaza gentiana si echinaceea de trei ori pe zi. In cea de-a doua se recomanda ginsengul, in aceeasi doza, dupa care se repeta tratamentul din prima saptamana.

Pentru a avea un organism puternic si intarit, fa-ti provizii inca de pe acum de tratamente naturiste si vitamine, ori fructele si legumele care le contin.

Respecta dozele recomandate pentru fiecare faza a planului de sanatate si vei traversa sezonul rece cu zambetul pe buze si cu un organism intarit.

