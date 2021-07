Principalele avantaje ale unui implant dentar

Astfel, deoarece este unul dintre cele mai solicitate tratamente stomatologice, dar și o intervenție complexă și de durată, astăzi vom vorbi despre principalele avantaje pe care le are implantul dentar. Implant dentar ultramodern se realizează cu o tehnologie de ultimă generație, dar și cu experiența, precizia, răbdarea și pasiunea medicilor stomatologi. Astfel, implantul dentar reprezintă rezolvarea pentru o mulțime de probleme, de la pierdea unui dintre și până la căderea cariilor sau a dinților ce nu mai pot fi recuperați.Implanturile dentare limitează pierderea masei osoase. Lipsa unui dinte determină deteriorarea graduală a osului, proces ce începe chiar din primul an în care locul nu este stimulat de un dinte, agravându-se astfel odată cu trecerea timpului. Așadar, implantul dentar menține sănătatea osului și a gingiei, având un rol esențial în combaterea efectului de deformare a gurii și a întregii fețe, precum și îmbătrânirea prematură.Știm deja că teama de dentist este cauzata de teama durerii. La clinica stomatologica București durerea nu-și găsește locul, nici măcar în cazurile care necesită o intervenție chirurgicală. Astfel, mulțumită anesteziei, întreaga procedură de punere a implantului dentar este nedureroasă. Mai mult decât atât, procesul de vindecare durează maxim 6 luni și asigură o reconstrucție corectă a zonei și a viitoarea coroane dentare. În aceste luni se inserează implantul, ce înlocuiește rădăcina distrusă a dintelui, apoi bontul protetic, pentru ca apoi să fie montată coroana.Implantul dentar nu este o intervenție care are un rezultat temporar, ci îți oferă siguranța unei danturi rezistente pe termen lung. Îndată ce a fost realizat vei observa o îmbunătățire a masticației și a vorbirii. Structura din titan, bontul protetic și coroana sunt bio-compatibile cu organismul, ceea ce exclude posibilitatea unor reacții adverse din partea organismului sau a respingerii implantului.Așadar, luând în considerarea toate avantajele acestei proceduri, implantul dentar nu trebuie să-ți producă teamă ci să reprezinte soluția prin care îți poți recăpăta zâmbetul perfect și sănătos.