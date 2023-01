Produse de ingrijire care nu-ti fac neaparat bine

Vezi pe rafturile magazinelor produse la care se face reclama la televizor si despre care toata lumea vorbeste, laudandu-le. Nu te grabi sa le cumperi, caci este posibil ca ele sa nu te ajute prea mult si chiar sa fie contraindicate in unele situatii.

Iata ce produse sa eviti sau sa folosesti cat mai rar cu putinta pentru a nu iesi in paguba, conform Huffington Post:

Picaturi pentru ochi inrositi

Chiar daca te simti de parca ai avea cea mai mare mahmureala din lume, evita picaturile de ochi administrate pe o perioada lunga de timp. Ele pot masca o problema mai adanca, precum alergii la lentile de contact sau o proasta irigare a ochilor.

Daca vezi ca tot timpul ochii tai sunt rosii si te ustura, mergi la medic pentru o evaluare completa si pentru un tratament corect, care sa repare problema, nu doar sa o ascunda.

Sapun de maini antibacterian

In jur de 75% dintre sapunurile de maini au ingrediente antibacteriene, dar acestea nu sunt mereu necesare, caci nu s-a dovedit ca ar fi eficiente in prevenirea raspandirii microbilor mai mult fata de sapunurile obisnuite.

Foloseste apa cu sapun normal si spala mainile cel putin 20 de secunde, avand grija sa cureti intre degete si sub unghii, dupa care limpezeste si usuca.

Cutiute de protejare a periei de dinti

Exista sute de germeni in gura oamenilor, iar pentru ca periutele de dinti nu stau in ambalaje sterile pot sa ajunga gazda pentru si mai multi microbi din mediul inconjurator. Cutiutele speciale pentru protejarea periilor ar putea parea o rezolvare, insa nu reprezinta om solutie pentru ca pastreaza un mediu umed, propice inmultirii bacteriilor.

Clateste bine periuta cu apa de la chiuveta si pozitioneaz-o vertical, pentru a se usca singura.

Apa pentru improspatarea gurii

Daca esti sanatos, nu ai nevoie de apa de gura pentru improspatarea respiratiei, aceasta fiind buna doar in cazul in care dentistul iti recomanda asa ceva.

Mai bine spala-te cu regularitate pe dinti si foloseste ata dentara de doua ori pe zi. In plus, viziteaza-ti dentistul cu regularitate, pentru a preveni probleme serioase.

Daca ai probleme cronice de respiratie este posibil sa suferi de vreo boala a gingiei sau chiar sa ai diabet, asa ca adreseaza-te medicului pentru a vedea ce nu este in regula.

Tonifiant facial

Produsele pentru tonifierea tenului nu sunt absolut necesare si nici nu ajuta la reducerea dimensiunii porilor. Acestea sunt bune pentru refacerea pH-ului pielii, spune dermatologul Patricia Farris, de la Universitatea Tulane, dar un agent de curatare usor si delicat reprezinta adesea o alegere mai buna.

Alege un sapun fara parfum si cat mai natural cu putinta, iar tonifiantul fara alcool foloseste-l doar in cazul in care ai pielea excesiv de grasa.

Produse hidratante costisitoare

Uita de milioanele aruncate pe produse hidratante extrem de scumpe, caci cel mai adesea acestea nu isi merita banii. Nu exista studii care sa arate ca aceste creme scumpe sunt mai bune decat cele cu un pret moderat.

Pentru a ameliora ridurile si a imbunatati textura pielii cauta o crema cu retinol si antioxidanti, iar in fiecare zi inainte de a iesi din casa foloseste un produs cu protectie solara. Un asemenea produs este bine sa apere atat de razele UVA, cat si de cele UVB si sa aiba factor de protectie mai mare de 30.

Multivitaminele

Multivitaminele sunt adesea consumate de persoane care nu au nevoie de ele, caci sunt sanatoase. In anumite cazuri ele pot chiar sa faca rau, caci sunt luate in exces. De exemplu, prea multa vitamina A poate face rau ficatului, iar prea multa vitamina C duce la diaree si complicatii la nivelul rinichilor.

Daca nu ai vreo dedicienta in organism, doar ai grija sa ai o dieta echilibrata, care sa includa multe fructe si legume. Exceptie fac femeile insarcinate, care trebuie sa primeasca niste vitamine speciale de la medic pentru a preveni defectele din nastere.

Produsele pentru spalaturi vaginale

Spalarea vaginului cu diverse produse nu este necesara, sau in niciun caz nu este recomandata in mod regulat, caci poate distruge echilibrul intern al florei si pot sa apara infectii si iritatii.

Vaginul se curata de la sine, iar daca observi un miros sau o scurgere ciudata, mergi la medic pentru diagnosticare si tratament.

Produse feminine parfumate

La fel precum spalaturile vaginale, produsele parfumate precum tampoanele interne, servetelele sau diverse lotiuni pot face mai mult rau decat bine.

Foloseste varianta fara miros si spala-te in mod frecvent, pentru a pastra o igiena corespunzatoare, cu apa calduta si sapun cu pH neutru.

Unele remedii pentru raceala

Daca iti curge nasul, cel mai probabil poti trece peste echinacea si vitamina C, studiile aratand ca administrarea lor in acest caz nu aduce niciun beneficiu concret. In plus, ai grija la produsele nazale bazate pe zinc, caci iti pot lua din simtul mirosului, poate chiar si permanent.

Cel mai bine este sa te speli pe maini cat mai des cu putinta atunci cand esti racit pentru a nu plimba bacteriile.

