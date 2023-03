Remedii naturale pentru a scapa de oboseala si de cearcane

Alimentatia necorespunzatoare, stresul zilnic, fumatul, alcoolul si orele neregulate de masa creeaza probleme organismului. Tratamentul medicamentos in astfel de cazuri nu este intotdeauna eficient si este mai indicat sa optam pentru remediile naturale.

Fructele si legumele contin vitaminele si mineralele de care organismul are nevoie zilnic pentru a fi viguros si sanatos. Natural-homeremedies.com ofera cateva alternative naturale pentru recapatarea frumusetii naturale si intretinerea ei.

Oboseala

Dezhidratarea organismului, stresul, starea de sanatate precara, alimentatia saraca in vitamine sau lipsa somnului sunt doar cateva dintre cauzele oboselii.

Pentru a evita aceste probleme, va trebui sa respectam un regim strict de ore de somn si sa echilibram alimentatia zilnica. Atunci cand suntem obositi, va trebui sa consumam foarte multe lichide si nu numai atunci cand ne este sete.

Sucurile naturale, de portocale, lamaie sau grapefruit sunt cele mai indicate in astfel de cazuri, iar efectul este imediat. Ceaiurile ajuta de asemenea la revitalizarea organismului, in special cel de ghimbir, scortisoara si lamaie.

Cearcanele

Cele mai eficiente remedii pentru ochii rosii, umflati sau cearcane sunt cele naturale. Masajul cu ulei de nuca de cocos in jurul ochilor, realizat seara, inainte de culcare, va avea rezultate imediate.

O alta metoda naturala pentru combaterea cearcanelor este tamponarea cu o compresa cu lapte rece in zona ochilor. Cartoful indeparteaza si el roseata ochilor, umflaturile si cearcanele.

Un cartof ras, asezat intr-o batista de bumbac si mentinut, timp de 15 minute pe ochii obositi, este un remediu eficient in aceste cazuri. Acelasi efect il au si castravetii, doar ca acestia actioneaza dupa 30 de minute.

Petele negre de pe dinti

O dantura frumoasa asigura un zambet stralucitor si seducator. Tutunul, cafeaua si alcoolul ingalbenesc dintii si, consumate in exces, acestea formeaza pe dinti mici pete negre suparatoare si inestetice.

Periatul danturii de doua ori pe zi este absolut necesar si, ca remediu natural, usturoiul este ideal. Periajul zilnic cu usturoi indeparteaza bacteriile danturii, iar tratamentul regulat va reda stralucirea dintilor.

Pentru un rezultat optim, amestecati usturoiul pasta cu putina sare si piper in pasta de dinti. Folositi aceasta combinatie dimineata, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.

Constipatia

Alimentatia necorespunzatoare si lipsa vitaminelor din dieta zilnica produc constipatii suparatoare si balonari. Miscarea este cea mai buna arma impotriva constipatiei.

Rosiile, salata sau varza sunt alimentele indicate in astfel de cazuri. Mai mult, un pahar de apa calda, dimineata, pe stomacul gol, va va scapa de balonarea suparatoare.

Seara, inainte de culcare, beti un pahar de lapte cald, indulcit cu miere. Rezultatele vor aparea dimineata, cand problemele de constipatie vor disparea. Evitati sa beti apa dupa ce mancati fructe. Nu numai ca veti fi constipati, dar pot aparea chiar si dureri stomacale.

Mirosul picioarelor

Cauza mirosului suparator al picioarelor este, de cele mai multe ori, igiena precara. Spalarea frecventa a picioarelor si folosirea sosetelor din bumbac, precum si a incaltarilor din piele sunt cele mai indicate in astfel de cazuri.

Pentru indepartarea mirosului picioarelor, se recomanda spalari dese cu vin de mere. Apa in care a fiert orezul este si ea recomandata in astfel de cazuri. Spalati bine picioarele, acordand importanta zonei dintre degete.

