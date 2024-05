Rosiile redau sanatatea si frumusetea pielii

Rosiile se gasesc in orice sezon, dar acum este perioada rosiilor de gradina, mult asteptate de consumatorii care le cunosc si le apreciaza calitatile dar si beneficiile lor pentru organism.

Rosiile de gradina se gasesc numai pe tarabele din piata si au o compozitie variata, nu contin numai apa ca cele din supermarket-uri, aduse de peste mari si tari, e drept, perfecte ca forma, marime si culoare, dar fara gust.

Dupa decenii lungi de cercetare, rezultatele au concluzionat ca rosiile previn si vindeca multe afectiuni ale organismului si toate aceste calitati terapeutice se datoreaza compozitiei bogate a rosiilor. 90% este apa, restul fiind vitamine, minerale, enzime si alte substante active de care organismul uman are nevoie.

Cele mai importante vitamine continute de rosii sunt vitamina A, importanta, mai ales pentru vedere, grupul B, protectoare ale sistemului nervos si osos si necesare in procesul metabolismului.

Vitamina C, de asemenea, bine reprezentata in rosie, este un puternic antioxidant, utila, mai ales, sistemului cardiovascular si pentru intarirea imunitatii, vitamina E, ajuta la pastrarea tineretii si la stimularea fertilitatii, iar vitamina K este importanta pentru sinteza anumitor elemente ale sangelui.

Rosiile mai contin si cantitati insemnate de potasiu, fosfor, fier, calciu, magneziu si seleniu, precum si acizi organici, cu rol important in sistemul digestiv.

Relativ recent, s-a mai descoperit ca rosiile contin licopen, un colorant rosu, natural, anticancerigen, un puternic antioxidant care are capacitatea de a proteja eficient organismul de cancer, de bolile cardiovasculare si de procesele degenerative, de intoxicatii si tulburari de metabolism. De asemenea, licopenul, considerat un intaritor al oaselor, previne aparitia osteoporozei.

Rosiile se pot consuma sub forma de salata, suc proaspat sau conservat, bulion sau pasta de rosii dar, datorita compozitiei lor bogate in nutrienti, pot fi folosite si pentru revitalizarea si stralucirea pielii.

Aplicata sub forma de masca, pe orice tip de piele, rosia trateaza tenul gras, purifica pielea natural si ajuta in lupta impotriva porilor dilatati, a cosurilor si a punctelor negre.

Vitamina A din compozitia rosiei contribuie la intinerirea si stralucirea pielii, vitamina B stimuleaza innoirea celulelor, iar betacarotenul, oligoelementele si mineralele prezente in rosie stimuleaza metabolismul celular si rezultatul nu poate fi decat o piele neteda, ferma, curata si sanatoasa.

Valoarea curativa a licopenului, gazduit in straturile superioare ale pielii de unde asigura protectie contra radicalilor liberi, creste daca rosia este consumata in asociere cu ulei. Pune putin ulei de masline nu numai in salata ci si pe rosia taiata felii langa bucata de branza.

Daca vrei sa scapi de petele de pe ten si sa ai o piele luminoasa, taie felii o rosie, indeparteaza-i semintele, paseaz-o si aplica pasta lasand-o sa actioneze peste noapte.

Atentie! Se recomanda ca inainte de a utiliza rosiile in cosmetica, sa faci un test pe o portiune foarte mica de piele.

Sa avem sanatate!