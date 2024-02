Sanatatea coloanei vertebrale, protejata prin utilizarea scaunelor ergonomice

Pentru multi dintre romani, coloana vertebrala nu este decat un invelis ce protejeaza maduva spinarii.

Pe langa functia de invelis protector al maduvei spinarii, cea care actioneaza ca un sistem de conducere in ambele sensuri a stimulilor de la creier si sistemul nervos periferic, are si rolul de a controla activitatile reflexe simple; coloana vertebrala mai indeplineste alte doua roluri extrem de importante.

Coloana vertebrala se ocupa de functionarea normala a aparatului locomotor, una dintre functiile pe care le indeplineste fiind cea statica, responsabila de sustinerea corpului si a segmentelor din parte superioara a trupului. Cea de-a doua functie este cea dinamica, functie prin care se asigura mobilitatea partii superioare - de la cap pana la trunchi.

Consecintele unei posturi incorecte

Chiar si pe timpul noptii, pozitiile de somn trebuie sa sustina sanatatea coloanei vertebrale. Avand in vedere ca incepe de la regiunea cervicala si se termina printr-o coada in regiunea coccigiana, coloana vertebrala are nevoie de aceeasi atentie precum organele principale din corp.

O postura incorecta, neglijenta forteaza in primul rand muschii si ligamentele de pe vertebrele coloanei. In continuare, muschii si ligamentele pun presiune pe vertebre, cele responsabile de mentinerea posturii corecte a coloanei vertebrale si implicit de sustinerea ei.

Care sunt efectele aferente unei posturi incorecte? Vorbim in primul rand de dureri de spate - extrem de comune in zilele noastre. Durerile de picioare, de cap, dar si ametelile fac parte tot din pachetul de consecinte resimtite de pe urma posturilor neglijente. Mai putem aminti aici si diminuarea puterii de concentrare, irascibilitatea, dereglarea somnului, dar si ingreunarea circulatiei perferice.

La birou sau acasa, postura spatelui trebuie sa fie o preocupare de baza!

Din obisnuinta sau din netentie, multi dintre noi uitam sa fie atenti la postura pe care o adopta atunci cand stam pe scaunul de lucru de acasa sau de la birou. In ajutorul acestora vine inegal.ro, cu ale sale scaune ergonomice inalt calitative.

Vorbim de scaune de birou expuse printr-o colectie vasta de modele. Paleta cromatica pe care acestea se prezinta este una extinsa, fiind singurul element ce poate influenta alegerea celor interesati, avand in vedere deja faptul ca totalitatea modelelor disponibile respecta legile ergonomiei.

Inegal.ro s-a dovedit a fi un aliat de nadejde al tuturor celor ce inteleg cat de importanta este sanatatea coloanei vertebrale. Munca de birou, fie ea si cu pauze dese, afecteaza sanatatea coloanei atunci cand angajatului nu ii este pus la dispozitie un scaun birou ergonomic, aliatul sau in dobandirea unei vieti sanatoase, calitative.

In cadrul magazinului online anterior mentionat se regasesc atat scaune ergonomice model vizitator, cat si scaune directoriale. Nu in ultimul rand si coloana vertebrala a copiilor are nevoie de o atentie pe masura.

Parintii interesati regasesc aici o multime de modele de scaune de birou ergonomice pentru copii. Imprimeurile tapiteriilor sunt diverse, putand face din experinta copiilor la birou una placuta si confortabila.

Pentru si mai multe detalii, cei interesati sunt invitati sa acceseze inegal.ro.