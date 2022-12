Secretele frumusetii se invata de la mame

Modelul de frumusete pentru orice copil este mama. De la ea stiu fetitele sa se ingrijeasca, sa se machieze si sa fie cochete. Exemplul oferit de fiecare mama este de fapt baza stilului oricarei femei.

Chiar daca nu mai stim exact de la ce varsta am inceput sa ne hidratam fata cu o crema, prima femeie care ne-a aratat cum se folosesc produsele cosmetice a fost mama, informeaza Daily Mail.

Curatarea tenului, hidratarea lui si calmarea cu o crema de zi sau de seara sunt lucruri pe care ne-am dorit sa le facem inca de mici, atunci cand o vedeam pe mama de fiecare data in fata oglinzii.

Tot de la ea stim ca mainile trebuie hidratate de fiecare data cand sunt expuse prea mult frigului, soarelui sau zonelor umede. Foarte multe femei observa mai intai mainile unei persoane tocmai din acest motiv.

Prima femeie care arata fetitelor cum se foloseste un ruj este mama. De la ea stiu ele mai tarziu ce nuanta li se potriveste pentru ca au incercat in copilarie toate rujurile din fata oglinzii.

Multe femei folosesc in prezent mastile de fata pe care le preparau impreuna cu mamele lor, inca de la o varsta frageda. Mierea, lamaile sau fructele sunt cele mai folosite ingrediente pentru o masca de fata hidratanta, aplicata saptamanal.

Obisnuinta relaxarii printr-un masaj ai dobandit-o de la mama ta. Si pentru ca ai invidiat-o intotdeauna pentru tehnica sa de masaj, nu poti rezista in prezent fara sedinta ta saptamanala.

Practicile de intretinere corporala invatate din familie sunt intotdeauna cele mai eficiente. Tocmai de aceea, in orice moment in care o femeie nu este increzatoare in frumusetea si farmecul sau apeleaza la ponturile invatate de la mama sa.

