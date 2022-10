Sfaturi de ingrijire personala pentru adolescenti

Sfaturile pentru ingrijirea personala sunt foarte importante in cazul adolescentilor. Acestia trec printr-o perioada de transformare si pot experimenta schimbari ale organelor, dar si a fetei. Pentru adolescenti este foarte important sa cunoasca tehnici de ingrijire corecta a pieleii pentru a trata acneea. Citeste in continuare ce trebuie sa faca un adolescent pentru a avea o piele bine ingrijita.

Cea mai importanta parte este alimentatia. Sa aiba un stil de viata sanatos este cel mai bun lucru pe care il poate invata un parinte pe copilul sau. Multi adolescenti se cred invincibili si cred ca pot manca orice, indiferent de valoarea nutritionala.

Acestia au aceasta impresie pentru ca organismul lor arde mai repede calorii in aceasta etapa a vietii, spre deosebire de un metabolism mai lent cum vor avea la 20 si ceva de ani. Alimentatia corect, care include fructe si legume, este buna pentru piele, par si unghii, aminteste eHow.

Exista mai multe tipuri de piele si pentru a o putea ingriji corect trebuie sa stii in ce categorie te incadrezi. In functie de tipul respectiv trebuie sa achizitionezi produsele pentru ingrijirea pielii si sa ai grija le folosesti in mod corect.

Trebuie sa bei cat mai multa apa. Multi adolescenti nu inteleg ca au nevoie de multa apa si prefera sa bea sucuri.

Nu uita ca odihna este un alt lucru foarte important pentru pielea ta si trebuie dormi cel putin opt ore pe noapte.

