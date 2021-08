Sfaturile kinetoterapeutului. Kinetoterapia la domiciliu

corectarea posturii și aliniamentului corporal;

creșterea mobilității articulare;

creșterea forței musculare;

creșterea rezistenței musculare;

creșterea coordonării, controlului și echilibrului;

corectarea deficitului respirator;

antrenamentul la efort;

relaxarea;

reeducarea sensibilității;

scăderea pragului dureros;

reducerea inflamației.

A avea un stil de viață sănătos înseamnă a avea grijă mereu pentru a te simți bine, pentru o bună desfășurare a activităților cotidiene și pentru a scădea riscul apariției unor boli.Terapia prin mișcare este un mijloc de promovare și menținere a unui stil de viață sănătos.Auzim permanent că trebuie să facem mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.Această mișcare despre care se vorbește este un termen general. Este esențial ca fiecare persoană să găsească tipul de activitate fizică pe care îl agreează, fie ca este vorba de o plimbare de seară sau dimineață alături de familie sau un antrenament complex la sala de forță.Practicând un tip de mișcare favorit, pe lângă beneficiile fizice (dezvoltarea musculară, controlul colesterolului, glicemiei și tensiunii arteriale și altele) apar și beneficii de ordin psihic, anume eliminarea stresului cotidian. Astfel, va crește productivitatea la locul de muncă, ce va aduce nenumărate beneficii.Toate aceste beneficii se răsfrâng asupra bunei stări (fizice și psihice) a organismului.În acest moment, intervine rolul kinetoterapeutului care, prin prisma cunoștințelor de specialitate dobândite, evaluează pacientul și disfuncțiile acestuia.În urma acestei evaluări, terapeutul alcătuiește un program de kinetoterapie.Aceste programe sunt folosite pentru recuperarea medicală și constau în efectuarea unor mișcări specifice gimnasticii medicale, într-un ansamblu de tehnici și metode specifice, adaptate nevoilor și afecțiunilor fiecărui pacient.Programele de kinetoterapie și gimnastică medicală sunt individuale și special concepute avându-se în vedere particularitățile fiecărei persoane (constituție, vârstă, afecțiunea pe care o are, tipul de activitate pe care o desfășoară, stadiul de evoluție a afecțiunii, existența altor afecțiuni asociate)Obiective kinetoterapiei sunt:În cele mai multe cazuri, aici vorbind de la afecțiuni considerate ușoare pentru că nu ne schimbă foarte mult viața de zi cu zi (afecțiuni ale coloanei vertebrale, afecțiuni care limitează intr un procent mic mobilitatea articulară, dureri suportabile), până la afecțiuni care ne limitează în viața de zi cu zi (accidente vasculare cerebrale, protezarea unor articulații, șold, genunchi) cele mai multe exerciții din programul de recuperare se pot efectua în confortul propriei caseRecuperarea medicală depinde foarte mult de posibilitățile motrice ale pacientului, acela este punctul de start.Pacientul împreună cu kinetoterapeutul trebuie să își propună și să atingă diverse obiective. Odată atinse cat mai multe obiective, viața pacientului se va îmbunătăți considerabil.Nici un pacient nu seamănă cu cealălt, astfel recuperarea medicală la domiciliu trebuie adaptată în funcție de nevoile dar și posibilitățile motrice ale pacientului.Așadar, în afecțiunile locomotorii nu numai kinetoterapeutul vă poate ajuta să vă îmbunătățiți calitatea vieții.Kinetoterapia se îmbină și deseori se recomandă să fie îmbinată cu alte elemente precumsauÎn cele mai frecvente cazuri, kinetoterapia se îmbină cupentru o recuperare medicală cât mai eficientă, chiar și acasă.Desigur, sunt cazuri unde nu se pot aplica nici masajul, nici fizioterapia, iar singurul mod de recuperare este kinetoterapia pură. În recuperarea medicală, kinetoterapia are o pondere mult mai importantă decât celelalte tehnici.este înrudită cu acupunctura și are un efect deosebit de rapid atunci când vorbim de combaterea durerii.se poate aplica pentru îmbunătățirea circuitului sangvin, reducerea inflamațiilor. Așadar se pot folosi ventuze pentru combaterea durerilor, relaxare generală, chiar și pentru tratarea răcelilor.poate aduce de asemenea un beneficiu pacientului. Acestea pot oferi susținere mușchilor, ameliora spasmele musculare, reduce umflăturile și vânătăile.Pe lângă metodele enumerate mai sus, din programul kinetic pot face parte mijloace de recuperare medicală precum: bicicleta, stepper, baston, minge, benzi elastice, diverse aparate de masaj.90% din recuperarea medicală la domiciliu sau într-o clinică de specialitate ține de dorința, voința, implicarea pacientului.Este drept că fără o îndrumare corectă, fără un ajutor, fără mijloace ajutătoare (cadru de mers, baton etc) recuperarea medicală nu va fi eficientă.