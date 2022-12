Singuratatea creste riscul aparitiei cancerului

Singuratatea creste sansele ca o femeie sa dezvolte o anumita forma de cancer, spun oamenii de stiinta.

Izolarea poate creste in mod dramatic numarul tumorilor si dimensiunile acestora, informeaza Daily Mail.

Chiar daca testele au fost facute pe animale, cercetatorii cred ca acest lucru poate fi aplicat si in cazul oamenilor.

In urma studiului s-a demonstrat ca soarecii care au stat izolati au prezentat un risc de 3,3 ori mai mare de a dezvolta cancer de san, in comparartie cu cei care au trait in custi de cate cinci animale.

De asemenea, tumorile au fost mult mai multe si mai mari, avand de 84 de ori mai mult tesut canceros.

Alte studii au demonstrat ca singuratatea este la fel de rea pentru sanatate ca si fumatul sau obezitatea.

Oamenii de stiinta spun ca a sta de departe de familie sau prieteni poate creste tensiunea arteriala, stresul si depresia.