Telefoane mobile care detecteaza toxinele din aer

Autoritatile americane lucreaza la un prototip de telefon mobil care sa detecteze toxinele periculoase din aer si sa alerteze utilizatorul.

Practic, celularul va fi capabil sa semnaleze monoxidul de carbon, prezenta focului si sa avertizeze astfel posesorul gadgetului ca trebuie sa evacueze zona, relateaza Emax Health.

Daca utilizatorul primeste o singura alerta, exista posibilitatea ca aceasta sa fie fals pozitiva. Daca insa aceasta se repeta, atunci trebuie sa fie luata in seama.

Un astfel de telefon mobil ar putea fi disponibil intr-un an, iar publicului larg chiar in cativa ani, el anuntand, in modul cel mai fericit, atat utilizatorul, cat si un centru care sa monitorizeze alertele dintr-o anumita regiune.

In caz de catastrofa, trimiterea alertei catre centru se va face in mai putin de 60 de secunde. Utilizatorul va fi avertizat ori printr-un mesaj, vibratii, apel sau semnal sonor. In cazul in care aparatul nu poate identifica tipul exact de toxina, va apela la acest centru, informatiile venind pe telefonul mobil.

Ads