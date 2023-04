Transfuziile de sange - o problema acuta

In Romania, transfuziile de sange continua sa fie o problema acuta.

Numarul donatorilor in aceasta perioada a scazut fata de anul trecut, in unele localitati.

Astfel, la Centrul de Transfuzii Sanguine Alexandria s-au prezentat pentru donari 1.061 de persoane din judetul Teleorman, mai putine cu peste 300 decat in acelasi interval din 2005. Criza de sange a fost mai puternica, in special in cazul grupelor RH negativ, A2, AB negativ.

Donatorilor de sange li se asigura un bol alimentar in valoare de 300.000 ROL si li se acorda doua zile libere, in cazul in care sunt salariati.

Donatorii beneficiaza si de un set de analize gratuite.

Nu de putine ori, s-a intamplat ca in asemenea situatii sa fie descoperite cazuri de hepatita de tip B sau C.

In judetul Arges, situatia se prezinta mai bine, rezerva de sange fiind suficienta. De aici se onoreaza uneori transporturi catre unele spitale bucurestene.

Avand in vedere ca Institutul National de Hematologie Transfuzionala din Bucuresti nu a mai finantat o campanie de atragere a donatorilor de mai bine de zece ani, se inregistreaza o scadere semnificativa a rezervelor de sange.

Centrele judetene incearca sa gaseasca solutii proprii.

Spre exemplu, in judetul Covasna, cel mai mult sange este donat de fostii mineri din orasul Baraolt, dar sangele de cea mai buna calitate este recoltat de la oamenii din comuna Comandau, care traiesc la o altitudine de peste 7.000 de metri, intr-un mediu natural nepoluat.

Centrul de Transfuzie Sanguina Satu Mare reprezinta un alt caz fericit, care alimenteaza cu sange unele centre universitare din tara.

"Momentan stam bine cu sangele pentru ca am efectuat unele deplasari la policlinicile din judet, la Carei, Tasnad si Negresti Oas si am recoltat destul de mult. Consumul din judet reusim sa-l acoperim, dar ni se cere sange si pentru centrele universitare, unde consumul este foarte mare", a declarat directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Satu Mare, Doina Crisan, potrivit Rompres.

In schimb, in judetul Mehedinti, numarul donatorilor de sange a scazut cu 30% in aprilie comparativ cu celelalte luni din 2006.

Unul din motivele oficial mentionate este acela ca au circulat informatii potrivit carora nu ar mai fi fost acordate bonurile valorice.