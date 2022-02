Tratament promitator pentru cancerul la prostata

Bolnavii care sufera de cancer de prostata cu metastaze s-ar putea vindeca datorita unui nou vaccin, care se administreaza in trei reprize si, pana acum, are rezultate promitatoare.

Inainte sa fie lansat pe piata, Provenge a fost supus, pentru a doua oara, unor teste care permit analizarea in detaliu a efectelor adverse. Vaccinul a fost administrat pe 512 barbati diagnosticati cu cancer de prostata in stadiu avansat, care nu raspund la tratamentul hormonal, The Durango Herald.

Noul tratament, terapeutic si nu traditional, activeaza sistemul imunitar in lupta contra tumorilor. Daca obtine OK-ul de la Food and Drug Administration (FDA), agentia americana a medicamentului, acest vaccin ar putea fi primul tratament de acest tip aflat in circuit.

Rezultatele finale ale studiului vor fi comunicate la Congresul Asociatiei Ame-ricane de Urologie, firma producatoare asteptand unda verde pentru acest vaccin.

A.T.