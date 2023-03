Trateaza tusea cu produse naturale

Diferentele mari de temperatura dintre zilele fierbinti care alterneaza cu zile mai reci, cand temperatura scade cu pana la 10 - 12 grade in timpul zilei, nu fac bine la sanatate. Multi copii, dar si mai multi adulti au racit si tusesc si inca nu a inceput sezonul racelilor de toamna.

Daca si tu tusesti, nu te lasa amagit de reclama de la magazinele de produse naturiste, care-ti ofera sirop de tuse garantat natural, dar garnisit cu chimicale ca sa reziste cu anii, pentru ca nu-i chiar asa.

Nimic din ceea ce e prelucrat nu mai este natural, asa ca cel mai bine pentru sanatatea ta si a celor din familie, loviti de tuse, e sa-ti prepari singur siropuri de tuse din ingredientele pe care mama-natura si le ofera cu atata generozitate oricui are incredere si apeleaza la ea.

Un leac vechi, bine cunoscut mai ales in manastirile din Moldova, este siropul din muguri de pin, recomandat pentru tuse si bolile de plamani. E bine ca prepararea acestui sirop sa inceapa seara. Se amesteca o suta de grame de muguri de pin cu o suta de ml de alcool alimentar si se lasa 12 ore. Dupa acest timp, peste amestec se toarna un litru de apa clocotita si se mai lasa sase ore, apoi se strecoara.

La lichidul rezultat se adauga cate 200 de grame de zahar pentru fiecare suta de ml de apa de muguri. Vasul se pune pe foc intr-un alt recipient cu apa si se mesteca intr-una pana ca apa se ingroasa. Inca de cald se pune in sticle sau borcane bine inchise, care sa nu fie din plastic, si se pastreaza la rece, in frigider. Se iau cate doua - trei lingurite de sirop, zilnic.

Siropul de ridiche neagra este renumit pentru beneficiile sale in caz de tuse. Spala bine ridichea, scobeste-o si pune-o intr-un bol pe masura ca sa nu se rastoarne. Adauga zahar sau miere de albine in scobitura. Dupa cateva ore incepe sa lase sirop, care se consuma de catre bolnav. Cand s-a topit tot zaharul din scobitura se adauga altul. Ridichea nu mai are nimic de oferit cand coaja incepe sa se stafideasca.

Efecte deosebite are si vinul de ceapa care, de asemenea, poate fi preparat in casa. Intr-o sticla de un litru (sa se evite plasticul) se pun 200 de grame de ceapa tocata marunt, o suta de grame de miere de albine, de preferat poliflora, si vin de tara, rosu sau alb, netratat. Amestecul se lasa la macerat, la loc caldut, timp de zece zile dupa care se filtreaza. Se iau cate trei linguri pe zi. Preparatul combate si vindeca tusea, favorizand, in acelasi timp, transpiratia. Si copiii pot lua cate o lingurita de trei ori pe zi, fara absolut nicio problema.

Accesul de tuse se calmeaza indata tinand pe limba, cat mai mult timp, cateva granule de sare gema, un varf de cutit. Reactia de stopare a tusei se va declansa prin doua mecanisme: prin salivatie, care va deveni mult mai abundenta, si prin stimularea directa a sistemului nervos central, prin intermediul papilelor gustative. Acelasi efect il au si dropsurile sau bomboanele speciale pentru raceala.

Sa avem sanatate!