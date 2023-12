Un nou medicament pentru astm, disponibil din 2011

Un nou medicament pentru tratarea astmului si a rinitei alergice va fi testat pe oameni si ar putea ajunge pe piata in trei ani, potrivit cercetatorilor de la Centrul de Cercetare al Medicamentelor din Olanda.

Noul medicament, numit RPL554, va fi testat clinic pe 60 de persoane care sufera de astm si rinita alergica.

Medicamentul trebuie luat o singura data pe zi pentru a inlatura simptomele si, spun cercetatorii, are mai putine efecte secundare decat tratamentele actuale, informeaza presa britanica, citata de NewsIn.

In plus, RPL554 este mai comod pentru bolnavii astm, care, in prezent, trebuie sa ia doua medicamente de mai multe ori pe zi sau sa foloseasca inhalatorul.

Tratamentele actuale pentru astm si rinita alergica sunt reprezentate de beta-agoniste, care deschid caile respiratorii, si de steroizi inhalatori, care actioneaza asupra inflamatiilor ce cauzeaza iritatia.

Acestea sunt luate impreuna sau separat, dar au efecte secundare importante, cum ar fi daunele asupra sistemului cardiovascular.

Potrivit cercetatorilor, RPL554 va fi singurul medicament care actioneaza in ambele directii si are efecte secundare mai putin agresive.