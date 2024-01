Unele persoane sunt mai sensibile la raceala decat altele - Afla ce face diferenta

Unele persoane nu racesc niciodata, avand un sistem imunitar puternic. pe altele le vezi mai tot timpul cu batista la nas. Anumiti factori arata daca suntem sau nu predispusi riscului de a raci.

In cadrul unui nou studiu, cercetatorii au izolat un marker biologic care pare sa prezica cine este predispus riscului de a raci, scrie NBC News.

Acest marker este unul foarte stabil, el aparand la inceputul perioadei adulte a vietii noastre si indicand predispozitia la raceala, spune Sheldon Cohen, coordonatorul studiului, de la Carnegie Mellon University, din Pittsburgh, SUA. Specialistii au analizat 152 de persoane sanatoase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. Acestea au fost expuse virusului care provoaca raceala, introducandu-li-se pe cale nazala microorganismul responsabil de aceasta afectiune.

Cheia rezistentei o reprezinta telomerii

Fiecare voluntar a primit cate 1.000 de dolari pentru a participa la acest studiu. Apoi, fiecare a fost tinut in carantina cate cinci zile. Cheia rezistentei in fata acestor infectii sta in lungimea telomerilor, microorganisme aflate in celulele imunitare cu un rol major in aceasta privinta. Aceasta este concluzia specialistilor, dupa analiza facuta asupra voluntarilor.

Cu cat telomerii sunt mai lungi, cu atat rezistenta in fata racelii este mai mare. Dupa cinci zile de la expunerea la virus, 29% dintre voluntari au racit. In randul pacientilor cu cei mai mici telomeri, rata infectiei a fost de 77%, in comparatie cu 50%, in cazul celor cu telomeri lungi.

Acesti telomeri sunt si mai importanti pe masura ce oamenii imbatranesc. Lungimea lor este influentata de stilul de viata, inclusiv de stres, spun specialistii in domeniu.