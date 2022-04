Usturoiul, ceapa si rodiile, cei mai buni protectori impotriva racelii

Cea mai buna protectie impotriva racelii care ne pandeste toamna este asigurata de leacurile din plante, care inlatura primele simptome si intarzie imbolnavirea.

Astfel, rodiile, strugurii, usturoiul si propolisul intaresc imunitatea, scrie Adevarul.

Sucul de rodie previne virozele

Consumul de usturoi, ceapa, suc de rodii sau de struguri este recomandat in perioada rece pentru prevenirea virozelor respiratorii. Daca va incearca deja o tuse, va puteti "drege" cu muguri de plop negru de la plafar. Pentru a preveni complicarea racelilor, consumati ceapa, care impiedica dezvoltarea bacteriilor.

Tusea trece cu muguri de plop si ceapa

Plopul negru este cunoscut pentru proprietatile sale antiseptice la nivelul cailor respiratorii. Pe langa acestea, fitonutritionistul Eugen Giurgiu recomanda folosirea mugurilor de plop negru in tratarea tusei si a febrei musculare. Consumul de ceapa este si el util in tratarea tusei, deoarece are efecte expectorante si calmante.

Ceapa este bogata in vitamine si saruri minerale, in special potasiu, calciu, seleniu si sulf. Dieta bogata in ceapa impiedica dezvoltarea bacteriilor.

Rodiile alunga infectiile

Sucul de rodii este un adevarat rival al ceaiului verde si al vinului rosu, datorita procentului de antioxidanti pe care ii contine. Rodiile alunga infectiile si previn o serie de afectiuni grave, precum bolile neurodegenerative, cancerul si imbatranirea prematura.

Propolisul este compus din rasini vegetale, ceara, uleiuri, microelemente, flavonoide si polen, fiind folosit ca biostimulator.

Propolisul distruge microbii

Terapia cu propolis mareste rezistenta fizica si combate oboseala. Datorita proprietatilor antivirale, antitoxice si antiinflamatoare, acest antibiotic este un leac benefic in tratarea virozelor, starilor febrile, indigestiilor, infectiilor bucale si a parodontozelor.

Bun pentru combaterea oboselii si a starii generale proaste este si sucul de struguri, care are efecte benefice in peste 90 de afectiuni, de la astm, artrite, pana la ulcere.

Beneficiile usturoiului

Usturoiul este considerat cel mai puternic antibiotic natural. Cercetarile au scos la iveala faptul ca usturoiul contine mai mult de 20 de substante antivirale si antibacteriene, dar si vitaminele C si B.

Asupra organismului uman, efectele usturoiului sunt numeroase: reduce nivelul zaharului din sange, amelioreaza simptomele astmului si ale bronsitei si imbunatateste circulatia si functiile inimii. Usturoiul se poate consuma singur sau in diverse tincturi.