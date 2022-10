Vrei sa eviti accidentul vascular cerebral? Incearca aceasta metoda

Unul dintre marile pericole care ne ameninta sanatatea este accidentul vascular cerebral. El poate fi insa evitat cu ajutorul unor alimente, riscul scazand cu o treime.

Cei care au cazuri de diabet de tipul 2 in familie trebuie sa fie mult mai atenti decat alti oameni. Conform unui studiu facut la universitatea Tufts, o dieta mediteraneana ii ajuta pe cei predispusi genetic la aceasta boala, scrie Men's Health.

Cum reduci riscul de a face diabet si accident vascular cerebral

In plus, o asemenea dieta ajuta la reducerea riscului de accident vascular cerebral cu o treime. Cercetatorii nu sunt siguri daca dieta face acest lucru in totalitate, insa ei sunt de parere ca aceasta compenseaza problemele provocate de anumite mutatii genetice.

Aceasta este concluzia coautorului studiului de specialitate, Jose M. Ordovas. Dieta mediteraneana ajuta si in privinta colesterolului si a nivelului prea mare al trigliceridelor.

Diabetul creste riscul de accident vascular cerebral de patru ori, sustin expertii americani in domeniu.

Intr-un studiu facut in 2011, specialistii au descoperit ca mancarea de tip mediteranean scade cu 50% riscul de a face diabet.

Uleiul de masline este indicat pentru a gati cu el, la fel de indicat fiind si consumul de fructe si legume.

Pestele trebuie sa fie nelipsit din alimentatia ta, iar alimentele procesate trebuie evitate cu orice pret.

Ads