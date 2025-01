De ce nu e bine ca barbatii sa devina parinti la batranete

Calitatea spermei scade considerabil pe masura inaintarii in varsta, lucru ce creste probabilitatea ca barbatii mai batrani sa aiba copii cu tulburari precum autismul sau schizofrenia, avertizeaza specialistii.

Cu cat barbatii amana sa devina tati, cu atat sperma lor risca sa devina mutanta, informeaza Daily Mail.

Acest lucru se produce din cauza ca celulele stem din testicule se divid anormal, avand ca rezultat cresterea proportiei de sperma-mutant. Cercetarile de pana acum au asociat varsta inaintata a tatalui cu un risc mai mare la copil de tulburare bipolara, Alzheimer, boli cardiace si cancer.

Oamenii de stiinta spun ca un barbat de 40 de ani are riscuri de doua ori mai mari de a prezenta aceste mutatii genetice in comparatie cu barbatii de 20 de ani, ceea ce arata ca si in cazul lor ceasul biologic ticaie.

Decenii la rand, specialistii au presupus ca exista o legatura intre varsta inaintata a tatalui si defectele de nastere ale copilului. Recent, intr-un studiu aparut in publicatia "Nature" s-a evidentiat ca mutatiile genetice sunt cea mai mare ingrijorare, de fapt.

Cercetatorii au secventiat ADN-ul a 78 de parinti islandezi si a copiilor lor si au gasit o legatura directa intre varsta tatalui si numarul mutatiilor asociate cu autismul si schizofrenia in materialul genetic al copilului. In schimb, varsta mamei nu creste acest risc. Aproape 97% din toate mutatiile prezente in ADN-ul copilului provin de la tata.

"Societatea se focuseasa pe varsta mamei. Se pare insa ca tulburari precum schizofrenia si autismul sunt infuentate de varsta tatalui", afirma dr. Kari Stefansson, de la Decode Genetics.

