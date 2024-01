Atentie cum iti organizezi bucataria - Greselile te pot costa silueta!

Bucataria este, cel mai probabil, centrul casei tale, insa tot ea ar putea fi la baza problemelor tale de greutate. Totul are un efect direct asupra cantitatii de mancare consumata, de la dimensiunea farfuriilor pana la becuri, arata un studiu recent.

MSNBC, care citeaza raportul aparut in Annual Reviews of Nutrition, atrage atentia asupra celor mai des intalnite greseli si remediile pentru aceste situatii.

Farfuriile tale arata ca niste platouri

Cei mai multi dintre noi ne umplem farfuriile, indiferent de dimensiunea lor, si apoi nu ne lasam pana nu terminam tot, explica Lisa Young, expert in nutritie. Insa adevarul e ca din anii '70, farfuriile au crescut cu 25%, castigand circa 30 de centimetri in diametru.

Poti face urmatorul experiment: mananca de pe o farfurie cu doar 5 centimetri mai mica in diametru si vei vedea ca numarul caloriilor la o masa va fi cu 22% mai mic. Acest lucru se traduce prin aproape 1 kilogram pierdut in fiecare luna, fara vreun efort.

Solutia este sa-ti regandesti vesela si sa optezi pentru farfuriile care nu au mai mult de 25 de centimetri in diametru. Nu cobori insa sub aceasta dimensiune pentru ca risti sa-ti reumpli farfuria ulterior.

Lumina din bucatarie este nepotrivita

Prea multi wati in bucatarie pot ridica nivelul stresului, stimulandu-ti apetitul si determinandu-te sa mananci mai repede decat in mod normal. Pe de alta parte, insa, nici o lumina prea slaba nu e benefica, avand acelasi efect, pentru ca in intuneric si retinerile dispar.

Ads

Solutia este ca, desi ai mai multe lumini in bucatarie, becurile sa nu depaseasca impreuna 240 de wati atunci cand mananci, echivalentul a 4 becuri de 60 de wati. In cazul becurilor fluorescente, totalul nu trebuie sa depaseasca 75 - 100 de wati.

Corespondenta sta pe bufet

Bucatariile pot deveni adesea ca niste campuri de lupta. Un spatiu deloc organizat, incarcat, va face sa fie mai la indemana alternativa de a comanda pizza si a te afunda in fursecurile cumparate decat a gati.

In plus, dezordinea, proasta organizare sau chiar mizeria pot face ca nivelul stresului sa creasca, ridicand nivelul cortizolului, care inteteste senzatia de foame.

Solutia Pastreaza, deci, cat mai mult spatiu pe bufet, masa etc., gasind un loc bine stabilit pentru corespondenta sau ziare, de exemplu. Tine, de asemenea, cateva instrumente de gatit la indemana. Ai grija sa ai in bucatarie un spatiu rezervat doar pentru a lua masa.

Cand separi aceasta activitate de altele ai mai multe sanse sa te concentrezi asupra mancarii si sa constientizezi ce si cat mananci. Studiile arata ca atunci cand sunt distrasi, oamenii mananca cu 15% mai mult.

Ads

Paharele tale sunt largi

Oamenii consuma o cantitate mai mare de bauturi atunci cand folosesc pahare fara picior, joase si largi decat atunci cand acestea sunt subtiri si inalte. Si asta pentru ca tindem sa ne concentram pe inaltimea paharului atunci cand turnam bautura.

Americanii isi iau din bauturi circa 350 de calorii pe zi. Insa doar 50 de ml de bautura, in fiecare zi, inseamna 1,5 kilograme pe an.

Solutia Foloseste pahare subtiri si inalte pentru suc sau alte lichide, iar pe cele joase si largi pentru apa.

Cand vine vorba de a slabi, studiile arata ca ceea ce bei conteaza mai mult decat ceea ce mananci. Poti pierde jumatate de kilogram in 6 luni doar renuntand la o bautura indulcita pe care o serveai zilnic.

Nu pastra alimentele in recipiente gigantice

Poate ca a cumpara in cantitati mari este bine pentru buzunar, pentru ca iesi mai ieftin, insa daca pastrezi alimentele in ambalajele lor initiale supradimensionate, risti sa fii mai indulgent si cu portiile, punand mai mult in farfurie.

Ads

Cercetatorii au aratat ca cei care isi pastreaza alimentele astfel gatesc cu 23% mai multa mancare. Cand consuma ceva din punga ajung sa manance dublu decat daca ar lua dintr-o punga mai mica.

Si o prea mare varietate de mancare are acelasi efect. Daca ai acasa 4 tipuri de prajituri vei fi tentat sa mananci cate una din fiecare, pentru a-ti satisface pofta, explica o dieteticiana din Virginia.

Solutia Chiar daca achizitionezi alimente in ambalaje mari, desarta marfa in recipiente mai mici sau chiar imparte-le pe portii, daca ai loc de depozitare. De asemenea, nu tine in casa decat un singur sortiment de "dulce", pentru a rezista tentatiilor.

Recipiente transparente

Conform unui studiu, doar la vederea alimentelor oamenii poftesc. In organism se elibereaza dopamina, un hormon care produce senzatia de bine, dar care intensifica poftele.

Solutia consta intr-o aranjare "cu cap" a alimentelor, astfel incat sa nu fie tocmai la vedere (daca crezi ca se vor strica, uitand de ele, cumpara mai putin). Asa ca aseaza tentatiile in recipiente opace, in locuri mai greu accesibile.

Ads

Daca trebuie sa muncesti un pic sa ajungi la ele, sa dai la o parte legumele, de exemplu, asta iti va da timp sa iti reconsideri dorintele. Lasa in recipiente fara capac sau transaparente, pozitionate in centrul frigiderului, doar alimente slabe din punct de vedere caloric.

Daca vei alege un fruct in locul chipsurilor, in fiecare zi, vei pierde aproape 2 kilograme in 6 luni.

Bucataria e centrul case tale

In medie, bucatariile sunt cu 50% mai mari in prezent fata de cum erau in urma cu 35 de ani, ceea ce face din acest spatiu unul in care au loc numeroase activitati, cum ar fi privitul la TV sau sortarea facturilor. Conform unui studiu recent, s-a aratat ca cei care mananca privind la TV consuma mai multe calorii si iau cel putin inca o masa zilnic.

Solutia Da afara din bucatarie TV-ul sau laptopul si nu vorbi la telefon in timp ce "ciugulesti". Intre mese, tine stinsa lumina de la bucatarie - lipsa acesteia va fi perceputa ca un semn subtil ca bucataria e inchisa.

Ads